Шутки климата. В конце декабря Омскую область настигнет неожиданное потепление

Ощутимо теплее станет в понедельник следующей недели, 18 декабря. В этот день синоптики обещают до -7 градусов в светлое время суток и до -14 ночью, будет пасмурно, возможны осадки. 19 декабря воздух прогреется еще сильнее, его температура составит от -4 до -8 градусов.