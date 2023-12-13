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Posted 13 декабря 2023, 10:59

Published 13 декабря 2023, 10:59

Modified 13 декабря 2023, 11:04

Updated 13 декабря 2023, 11:04

Иллюстрация

Шутки климата. В конце декабря Омскую область настигнет неожиданное потепление

13 декабря 2023, 10:59
Фото: 1MI. Иллюстрация

В конце декабря в Омскую область вернется тепло

О кардинальном изменении погоды рассказали в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, сильные морозы, захватившие регион, начинают отступать. Так, уже завтра днем температура воздуха станет выше и составит -21 градус. В темное время суток же ожидается похолодание до -27. Однако на следующий день, 15 декабря, температура вновь вернется к отметке в 30 градусов.

Ощутимо теплее станет в понедельник следующей недели, 18 декабря. В этот день синоптики обещают до -7 градусов в светлое время суток и до -14 ночью, будет пасмурно, возможны осадки. 19 декабря воздух прогреется еще сильнее, его температура составит от -4 до -8 градусов.

В четверг, 21 декабря, жителей региона ждет кардинальное потепление. Температура воздуха днем поднимется до +1 градуса, а ночью — опустится до -5. Синоптики также прогнозируют усиление ветра, порывы будут доходить до 16 м/с.

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