Школу «Инженерия островов» создадут на базе СахГУ при поддержке правительства РФ

Островной регион стал одним из победителей проекта «Передовые инженерные школы» — одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития, которые утвердил глава кабмина Михаил Мишустин. В 2022 году по итогам конкурсного отбора победителями проекта стали 30 университетов из 15 регионов России. По итогам второй волны отбора в 2023 году число передовых инженерных школ увеличится до 50, причем в 8 регионах они будут созданы впервые. Проекты развития университетов, на базе которых будут созданы передовые инженерные школы, на прошлой неделе рассматривал Совет по грантам под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова. На конкурс в общей сложности поступило 73 заявки. В финале были заслушаны 57 претендентов из 40 регионов. Одним из победителей стала Сахалинская область.