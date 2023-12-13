Шелест поручил главе ЛАО помочь со сбором документов для мемориала бойцу СВО

Напомним, что о конфликте руководства омской школы №87 и ветеранов СВО стало известно сегодня. Вернувшиеся со спецоперации хотели увековечить память своего товарища на стене школы, где он учился, мемориальной доской. По их словам, директор Марина Коваленко отказала им в этом, когда гости посещали образовательное учреждение.