Шелест поручил главе ЛАО помочь со сбором документов для мемориала бойцу СВО

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
На собрании также присутствовали заместители Шелеста, глава Ленинского округа и директор департамента образования.
Мэр отметил, что решения об установке мемориальных досок принимаются не директорами образовательных учреждений, а топонимической комиссией. Чтобы подать заявку, нужно собрать ряд необходимых документов, за помощью Сергей Шелест порекомендовал обращаться к нему, в администрации своих округов или к депутатам омского горсовета.
«По итогам сегодняшней встречи дано поручение главе ЛАО помочь товарищам Алексея Ямщикова в подготовке к очередной топонимической комиссии и проследить, чтобы все было сделано, как положено. Мы обязательно отдадим дань памяти этому парню, как и другим омичам, погибшим за будущее нашей страны, наших детей и внуков. Считаю это нашим святым долгом», — написал мэр в своем телеграм-канале.
Напомним, что о конфликте руководства омской школы №87 и ветеранов СВО стало известно сегодня. Вернувшиеся со спецоперации хотели увековечить память своего товарища на стене школы, где он учился, мемориальной доской. По их словам, директор Марина Коваленко отказала им в этом, когда гости посещали образовательное учреждение.