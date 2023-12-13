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Шелест поручил помочь со сбором документов для установки мемориала бойцу СВО

Шелест поручил главе ЛАО помочь со сбором документов для мемориала бойцу СВО

13 декабря 2023, 14:22
Фото: 1MI

Шелест поручил помочь со сбором документов для установки мемориала бойцу СВО

После новостей о конфликте руководства омской школы №87 и ветеранов СВО, мэр собрал в своем кабинете инициаторов установки доски.

На собрании также присутствовали заместители Шелеста, глава Ленинского округа и директор департамента образования.

Мэр отметил, что решения об установке мемориальных досок принимаются не директорами образовательных учреждений, а топонимической комиссией. Чтобы подать заявку, нужно собрать ряд необходимых документов, за помощью Сергей Шелест порекомендовал обращаться к нему, в администрации своих округов или к депутатам омского горсовета.

«По итогам сегодняшней встречи дано поручение главе ЛАО помочь товарищам Алексея Ямщикова в подготовке к очередной топонимической комиссии и проследить, чтобы все было сделано, как положено. Мы обязательно отдадим дань памяти этому парню, как и другим омичам, погибшим за будущее нашей страны, наших детей и внуков. Считаю это нашим святым долгом», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, что о конфликте руководства омской школы №87 и ветеранов СВО стало известно сегодня. Вернувшиеся со спецоперации хотели увековечить память своего товарища на стене школы, где он учился, мемориальной доской. По их словам, директор Марина Коваленко отказала им в этом, когда гости посещали образовательное учреждение.

«Провокация». Ветеранам СВО отказали в установке мемориальной доски на омской школе
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