Сахалин вошел в топ-5 популярных маршрутов для новогоднего отдыха в России

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Как сообщили в РСТ, продажи новогодних и каникулярных туров по России сейчас находятся на пике востребованности. Традиционно в конце осени вырос спрос на путешествия в Сочи, Кавказские Минеральные Воды и Великий Устюг — родину Деда Мороза. Также наблюдается повышенный спрос на поездки по Северному Кавказу и в Сахалинскую область. При этом путешественники, как правило, отдают предпочтение активному зимнему отдыху, выбирая островной регион.
«В последнюю неделю продажи туров по России значительно оживились, но в сравнении с 2022 годом топ самых популярных направлений практически не изменился. Прежде всего это Сочи, на него приходится 26% всех новогодних бронирований. В то же время видим существенный прирост по Москве, которая опередила Крым и Тюменскую область. Кроме того, туристы стали активнее спрашивать прежде нетипичные для новогодних каникул Дагестан, Адыгею или Сахалин», — подчеркнула PR-директор туристической компании «Алеан» Ирина Романова.
Островной регион тем временем активно готовится к зимнему туристическому сезону. Основной приток гостей ожидается на СТК «Горный воздух» — лучшем горнолыжном курорте Дальневосточного федерального округа.
«У нас увеличилось количество трасс для катания, в том числе для фрирайда. Если раньше общая протяженность их составляла около 35 км, то в текущем сезоне будет более 40 км. Помимо этого, мы будем предлагать туристам фрирайд-катание с помощью доставки на снегоходах. Сейчас также прорабатывается опрос организации катания по типу „хелиски“ — с заброской на вертолете в окрестности „Горного воздуха“, чтобы можно было кататься по распадкам. И, конечно, трассовое катание, которое у нас, скажу без стеснения, является лучшим за Уралом, будет организовано, как и всегда», — поделился министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.