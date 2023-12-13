Россиян ждут новые выплаты с 2024 года

И, наконец, с января 2024 года будут повышены пенсии. Индексация произойдет как на федеральном, так и на региональных уровнях. В Москве минимальный размер пенсии со столичной городской доплатой составит 24 500 рублей в месяц. Федеральный пенсионный коэффициент будет равен 133,05 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 8134,88 рубля. Если пенсия будет ниже прожиточного минимума, то будет устанавливаться социальная доплата для увеличения ее общего размера до прожиточного минимума.