Россиян ждут новые выплаты с 2024 года

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
С 2024 года в России планируется увеличение социальных выплат и пенсий, а также введение новых пособий для семей с детьми. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила юрист Изабелла Атласкирова.
По ее словам, такие меры принимаются для усиления и улучшения государственной поддержки семей с детьми и детей, а также для решения демографической проблемы.
В первую очередь будет увеличен прожиточный минимум для несовершеннолетних детей. В Москве он составит 19 586 рублей, что на 1 тысячу рублей больше, чем ранее. Аналогичное повышение ждет и жителей регионов. В связи с этим будут увеличены пособия по рождению и воспитанию детей.
Также с января 2024 года будет введена выплата по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 тысяч рублей. Эту выплату смогут получать родители или опекуны, которые работают неполный рабочий день. Ранее она предоставлялась только неработающим родителям и опекунам. Интересно, что пособия будут выплачиваться даже тем, кто работает удаленно или на дому.
Также в ряде регионов России будет введена стимулирующая выплата по рождению детей. Например, в Ленинградской области она составит 35 тысяч рублей на первого ребенка, 45 тысяч рублей на второго ребенка и 60 тысяч рублей на третьего ребенка. Эти выплаты не связаны с государственными пособиями и материнским капиталом.
И, наконец, с января 2024 года будут повышены пенсии. Индексация произойдет как на федеральном, так и на региональных уровнях. В Москве минимальный размер пенсии со столичной городской доплатой составит 24 500 рублей в месяц. Федеральный пенсионный коэффициент будет равен 133,05 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 8134,88 рубля. Если пенсия будет ниже прожиточного минимума, то будет устанавливаться социальная доплата для увеличения ее общего размера до прожиточного минимума.