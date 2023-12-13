Россия посетила Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Мероприятие было посещено делегациями из 150 стран и проходило на площадке EXPO 2020, которая занимала 45 тысяч квадратных метров и содержала 200 стендов, пишет ФедералПресс.
Делегацию России возглавил специальный представитель президента Руслан Эдельгериев. Участие России в таком крупном событии говорит о том, что наша страна не отступает от проблемы климата и готова сотрудничать с другими государствами в этой области. Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что одни страны не должны решать климатические вопросы за счет других. Заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев отметил, что доступ к климатически нейтральным технологиям должен быть обеспечен всем странам.
Глава Минфина также не исключил возможности выделения средств на финансирование инициатив по борьбе с изменением климата. Он отметил важность участия России в управлении Фонда возмещения ущерба развивающимся странам. Пока предполагается, что платежи будут осуществляться через Всемирный банк, а развитые страны будут помогать развивающимся. Например, Германия и ОАЭ выразили готовность внести в фонд по 100 миллионов долларов каждая.