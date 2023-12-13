Россия посетила Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата

Делегацию России возглавил специальный представитель президента Руслан Эдельгериев. Участие России в таком крупном событии говорит о том, что наша страна не отступает от проблемы климата и готова сотрудничать с другими государствами в этой области. Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что одни страны не должны решать климатические вопросы за счет других. Заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев отметил, что доступ к климатически нейтральным технологиям должен быть обеспечен всем странам.