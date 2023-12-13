Разобьют строительный городок. В Омске возле моста у Телецентра вырубят 312 деревьев

Департаменту согласовали вырубку 312 деревьев, 99 кустов яблони в живой изгороди и 5500 кв. м поросли, которые попадают в зону реконструкции объекта. Снос деревьев понадобился для того, чтобы обустроить строительный городок у моста имени 60 лет ВЛКСМ.