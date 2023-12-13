Разобьют строительный городок. В Омске возле моста у Телецентра вырубят 312 деревьев

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В городской администрации сегодня, 13 декабря, прошло очередное заседание «зеленой комиссии». Одно из обращений оставил департамент строительства: касалось оно предстоящего капремонта моста возле Телецентра.
Департаменту согласовали вырубку 312 деревьев, 99 кустов яблони в живой изгороди и 5500 кв. м поросли, которые попадают в зону реконструкции объекта. Снос деревьев понадобился для того, чтобы обустроить строительный городок у моста имени 60 лет ВЛКСМ.
«На правом берегу будет строительство и расширение пешеходных тротуаров, перенос опор контактной сети, а на левом берегу — построим временные дороги к опорам моста, для того чтобы делать капремонт. Там появится строительный городок, который будет обеспечивать транспортировку материалов на мост», — заявила представительница депстроя.
После расформирования строительного городка на освободившейся территории подрядчики смогут выполнить благоустройство и посадить деревья.
Отметим, что в настоящий момент только завершены проектно-изыскательные работы по объекту. В первом квартале 2024-го депстрой рассчитывает получить положительное заключение госэкспертизы. Сам капремонт моста начнется примерно в третьем квартале следующего года и продлится до конца 2025-го. Стоимость работ предварительно составит 2,5 млрд рублей.