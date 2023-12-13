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Психолог рассказал, как помочь ребенку исправить оценки к концу года

13 декабря 2023, 07:36
Психолог рассказал, как помочь ребенку исправить оценки к концу года

Психолог Дарья Блинова, в беседе с Pravda.Ru, предоставила советы о том, как помочь детям разного возраста, будь то школьники или студенты, мотивировать себя на улучшение успеваемости к концу учебного года.

Ведь именно в этот период, когда дни становятся короче, на улице темно и холодно, и учебная мотивация исчезает.

Психолог подчеркнула, что важно предоставить детям возможность отдохнуть от учебной нагрузки и поддержать их эмоциональное состояние.

«К концу года многие дети истощены эмоционально. Эффективным способом мотивации может быть разнообразие отдыха, когда это возможно. Важно давать им возможность отдохнуть и восполнить эмоциональные ресурсы», — отметила Блинова.

Она также подчеркнула важность поддержки со стороны родителей в этот непростой период и предложила несколько методов содействия выполнению домашних заданий.

«В качестве мотивации можно использовать отмечание дней в календаре, создание предновогоднего чек-листа, написание письма Деду Морозу и многое другое. Можно сказать ребёнку: 'Посмотри, сколько ты уже достиг в этом году, осталось всего несколько недель. Я уверен (а), что ты сможешь проявить свой характер и добиться успеха! '», — подытожила психолог.

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