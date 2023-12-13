Психолог рассказал, как помочь ребенку исправить оценки к концу года

«В качестве мотивации можно использовать отмечание дней в календаре, создание предновогоднего чек-листа, написание письма Деду Морозу и многое другое. Можно сказать ребёнку: 'Посмотри, сколько ты уже достиг в этом году, осталось всего несколько недель. Я уверен (а), что ты сможешь проявить свой характер и добиться успеха! '», — подытожила психолог.