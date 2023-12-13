Психолог рассказал, как помочь ребенку исправить оценки к концу года

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Психолог Дарья Блинова, в беседе с Pravda.Ru, предоставила советы о том, как помочь детям разного возраста, будь то школьники или студенты, мотивировать себя на улучшение успеваемости к концу учебного года.
Ведь именно в этот период, когда дни становятся короче, на улице темно и холодно, и учебная мотивация исчезает.
Психолог подчеркнула, что важно предоставить детям возможность отдохнуть от учебной нагрузки и поддержать их эмоциональное состояние.
«К концу года многие дети истощены эмоционально. Эффективным способом мотивации может быть разнообразие отдыха, когда это возможно. Важно давать им возможность отдохнуть и восполнить эмоциональные ресурсы», — отметила Блинова.
Она также подчеркнула важность поддержки со стороны родителей в этот непростой период и предложила несколько методов содействия выполнению домашних заданий.
«В качестве мотивации можно использовать отмечание дней в календаре, создание предновогоднего чек-листа, написание письма Деду Морозу и многое другое. Можно сказать ребёнку: 'Посмотри, сколько ты уже достиг в этом году, осталось всего несколько недель. Я уверен (а), что ты сможешь проявить свой характер и добиться успеха! '», — подытожила психолог.