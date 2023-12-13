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Published Сегодня, 15:07

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Продажи китайских автомобилей в России упали на 60%

13 декабря 2023, 15:07
Эксперт в области автомобильной индустрии Илья Титов, директор компании «Орехово-АвтоЦентр» и член Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, сообщил о значительном снижении продаж китайских автомобилей в России, начиная с октября.

Согласно заявлению Титова, продажи в дилерских центрах страны сократились на 60%, пишет RT.

Он отметил, что этот спад обусловлен несколькими факторами. В частности, резкое повышение ставок Центробанка сказалось на спросе на китайские автомобили, приведя к снижению продаж на 60% в среднем. Кроме того, влияние оказало повышение утилизационного сбора.

Титов подчеркнул, что отрицательное воздействие на рынок также оказало «совершенно невыгодное кредитное предложение». Поскольку около 70–80% автомобилей приобретаются в кредит, высокие процентные ставки делают такие сделки малопривлекательными. Теперь автомобили покупают только те, для кого это крайне необходимо, в связи с чем спрос снизился до минимума.

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