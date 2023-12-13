Продажи китайских автомобилей в России упали на 60%

Титов подчеркнул, что отрицательное воздействие на рынок также оказало «совершенно невыгодное кредитное предложение». Поскольку около 70–80% автомобилей приобретаются в кредит, высокие процентные ставки делают такие сделки малопривлекательными. Теперь автомобили покупают только те, для кого это крайне необходимо, в связи с чем спрос снизился до минимума.