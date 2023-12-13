Посещаемость культурных мероприятий в Сахалинской области выросла на 70% за 5 лет

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
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Updated Сегодня, 12:00
Глава региона отметил: комфортная городская среда — это не только чистые улицы и дворы, но и доступность культуры. В Сахалинской области за последние 5 лет сделано многое для того, чтобы как можно больше островитян получили возможность прикоснуться к прекрасному. Так, осенью 2023 года в бывшем кинотеатре «Комсомолец» открыли новую сцену Чехов-центра, благодаря чему больше зрителей смогут увидеть театральные хиты. Тем временем Южно-сахалинский камерный оркестр получил статус симфонического, и 14 декабря состоится премьера оперетты «Сильва».
«У нас появились два новых здания филармонии для занятия музыкальным и хореографическим искусством. Мы приступили к проектированию концертного зала филармонии на 1000 мест, где планируем создавать музыкальный театр. А уже в начале 2024 года откроем акустический концертный зал на базе СахГУ», — рассказал губернатор Валерий Лимаренко.
Не осталось без внимания и изобразительное искусство. В Южно-Сахалинске открыли новые выставочные площади: арт-пространство для молодых мастеров «РОСТ» в бывшем здании «Ростелекома», «Город художников» в ТРЦ «Сити Молл», галерея в арт-резиденции «Маяк». Капитально отремонтировали выставочный зал на улице Вокзальной. Началось проектирование галереи, которая будет располагаться в историческом здании «Современника». Там выставят около тысячи картин островных мастеров. Также создан печатный каталог произведений сахалинских авторов — «золотой» художественный фонд островного региона за 70 лет. Совместно с ведущими музеями России на Сахалине и Курилах воплотили в жизнь 72 выставочных проекта. К примеру, сейчас в Южно-Сахалинске экспонируются картины из Третьяковской галереи.
Чтобы местные артисты могли реализовать свой потенциал, на Сахалине открыли филиал Академии эстрады Ларисы Долиной. Клипы и песни сахалинцев теперь включены в ротацию на радио и в интернете. В частности, премьера песни «Жить», которую написал Георгий Зобов, набрала больше 40 млн прослушиваний. Это сравнимо с хитами российских звезд.
Развитие культуры невозможно без развития инфраструктуры. За 5 лет на островах построили 8 домов культуры и 3 центра культурного развития, а также детскую школу искусств в Аниве. Открыли историко-краеведческий музей в Долинске. Капитально отремонтировали 51 учреждение культуры. В двух районах появились кинозалы.
Большую работу провели и в сфере туризма. На Сахалине и Курилах привели в порядок 8 пляжей и зон отдыха у воды, а также 14 наиболее популярных туристических маршрутов.
«В рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“, который реализуется по инициативе президента Владимира Путина, создали комфортные условия для отдыха людей в Корсакове, Холмске, Аниве, Александровске-Сахалинском. Разработали новые туристические маршруты, чтобы природные красоты были круглый год доступны для сахалинцев и гостей наших островов. Нельзя не отметить масштабное развитие „Горного воздуха“. Он становится жемчужиной не только Дальнего Востока, но и всей России», — отметил депутат Сахалинской областной Думы Артем Круглик.
На СТК «Горный воздух» увеличили протяженность лыжных трасс, за счет инвесторов открывают новые кафе, рестораны и гостиничные комплексы. На самой протяженной трассе — Юго-западном серпантине — недавно уложили асфальт. У спортсменов и любителей активного образа жизни появились новые возможности для тренировок и прогулок. Также расширяется программа социального туризма — благодаря этому проекту школьники из районов знакомятся с достопримечательностями Южно-Сахалинска. К концу 2023 года число участников проекта выросло до 35 тысяч человек.