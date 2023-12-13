Омские депутаты одобрили план строительства развязки у метромоста в центре Омска

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета обсуждались в том числе проблемы транспортного сообщения. В частности, в повестке было обсуждение плата строительства развязки в центре города, у метромоста, которая должна разгрузить Красный Путь. Город55 уже писал о проекте за 120 млн рублей, подготовленном депстроем мэрии: его раскритиковали в ГИБДД, и профильный комитет Горсовета согласился, что над концепцией стоит еще поработать.