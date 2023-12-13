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Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В Омском горсовете разработали вариант разгрузки Красного Пути

Омские депутаты одобрили план строительства развязки у метромоста в центре Омска

13 декабря 2023, 08:57
Фото: Город55

В Омском горсовете разработали вариант разгрузки Красного Пути

Новый объект может появиться в 2025 году.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета обсуждались в том числе проблемы транспортного сообщения. В частности, в повестке было обсуждение плата строительства развязки в центре города, у метромоста, которая должна разгрузить Красный Путь. Город55 уже писал о проекте за 120 млн рублей, подготовленном депстроем мэрии: его раскритиковали в ГИБДД, и профильный комитет Горсовета согласился, что над концепцией стоит еще поработать.

Специальная рабочая группа, в которую вошли представители городского Совета, департамента транспорта городской администрации и ГИБДД, внесла в проект изменения. На сегодняшнем заседании эта работа была одобрена.

— Первоначальный проект, предоставленный департаментом строительства, депутаты не приняли, потому что очень скрупулезно подошли к вопросу, — уточнил уже после голосования вице-спикер Дмитрий Сахань. — Сейчас можно уверенно сказать, что благодаря рабочей группе приняты наиболее приемлемые варианты, составлена дорожная карта. В ближайшее время проект развязки ляжет на стол мэру для утверждения.

В адресно-инвестиционной программе на следующий год уже предусмотрены затраты на проектно-сметную документацию. Соответственно новая развязка может появиться в 2025 году.

В ГИБДД забраковали проект новой развязки у метромоста в центре Омска
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#Омск#Омский Горсовет#Новости#Николай Эйхвальд#Дмитрий Сахань#Развязки
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