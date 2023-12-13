Миллиард за работу. В Омске выбрали фирму для строительства солнечной электростанции

Согласно условиям контракта, у подрядчика будет чуть больше года на строительство: всего запланировано три этапа работ. Объект следует ввести в эксплуатацию не позднее 30 декабря 2024 года. После этого солнечная электростанция должна работать круглосуточно и иметь срок службы 25 лет.