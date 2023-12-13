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Миллиард за работу. В Омске выбрали фирму для строительства солнечной электростанции

13 декабря 2023, 03:29
Фото: 1MI
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Москвичам заплатят миллиард за строительство солнечной электростанции в Омске

Объект на 2-й Солнечной следует построить и ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

На Левобережье Омска, на улице 2-я Солнечная, собираются строить солнечную электростанцию «Авангард-1». Заказчиком комплекса работ «под ключ» выступила компания «Возобновляемые источники энергии Юг», которая входит в ГК «Хевел».

За строительство объекта заказчик готов был заплатить 1,083 млрд рублей. На торги поступила только одна заявка от общества с ограниченной ответственностью «Юнигрин Инжиниринг», зарегистрированного в Москве. Фирма снизила начальную цену на 24 млн и согласилась выполнить работу за 1,059 млрд рублей.

Согласно условиям контракта, у подрядчика будет чуть больше года на строительство: всего запланировано три этапа работ. Объект следует ввести в эксплуатацию не позднее 30 декабря 2024 года. После этого солнечная электростанция должна работать круглосуточно и иметь срок службы 25 лет.

Подрядчик, получивший миллиардный контракт, принадлежит ООО «Юнигрин Энерджи». За прошлый год выручка компании снизилась на 85% и составила 2,1 млрд рублей.

Отметим, что это будет уже четвертая солнечная электростанция в Омской области. Первые две электростанции — в Нововаршавском и Русско-Полянском районах — также построила компания «Возобновляемые источники энергии Юг».

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#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Подрядчик#Электроэнергия#Новости#Юлия Истомина#Солнечная энергия#Солнечная станция
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