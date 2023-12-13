Мемориалу быть? Известны подробности конфликта ветеранов СВО со школой № 87 в Омске

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В Омске между ветеранами СВО и руководством школы № 87 в Ленинском округе возник конфликт. Вернувшиеся домой мужчины пожелали установить в память о сослуживце мемориальную доску на фасаде здания.
Они решили увековечить память бойца Алексея Ямщикова 1978 года рождения. Он добровольно отправился на СВО, был стрелком-штурмовиком. В конце апреля этого года мужчина погиб рядом с Артемовском. С 1986 по 1994 годы омич учился в той самой школе.
По словам бывших участников СВО, директор образовательного учреждения отказала им в установке мемориальной доски. В то же время руководитель школы Марина Коваленко в разговоре с Городом55 опровергла эту информацию, сказав, что встречи с ветеранами СВО не было. Те же говорят, что показывали директору бумаги с согласованием работ.
Город55 также обращался за комментарием в мэрию Омска, где сообщили, что в окружную администрацию документов для открытия мемориальной доски активисты не представляли.
«Однако и препятствий для оперативного прохождения процедуры нет», — уточнили в пресс-службе.
В распоряжении у Города55 оказались документы, которые подтверждают факт обращения к главе Ленинского округа Дмитрию Зярко. Так, заявление о просьбе согласовать установку мемориальной доски на фасаде школы было отправлено председателем Омской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны» В. Ю. Савельевым.
Заместитель мэра Омска, директор департамента имущественных отношений Евгений Романин присылал ответное письмо заинтересованным лицам. В нем указывалось, что представители профильного ведомства не возражают, чтобы в честь погибшего разместили памятный знак.
Активистам необходимо было предоставить в структурное подразделение администрации эскизный проект мемориального комплекса, расчет сумм затрат, источники финансирования и другую необходимую для реализации идеи информацию. Известно, что в конце октября уже была принята заявка на изготовление и монтаж мемориальной доски.
Отметим, что решение об установке подобных объектов в городе принимают депутаты Омского горсовета. Пока они не обсудят это предложение и не согласуют его, мемориальную доску не установят.