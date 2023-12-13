Мемориалу быть? Известны подробности конфликта ветеранов СВО со школой № 87 в Омске

По словам бывших участников СВО, директор образовательного учреждения отказала им в установке мемориальной доски. В то же время руководитель школы Марина Коваленко в разговоре с Городом55 опровергла эту информацию, сказав, что встречи с ветеранами СВО не было. Те же говорят, что показывали директору бумаги с согласованием работ.