Как сделать прогулку на свежем воздухе максимально полезной

В интервью изданию Pravda.Ru он советует ходить не менее 10 000 шагов в день, предпочтительно за городом. Особенно хорошо отправиться в горы во время праздников, так как там воздух чище и больше кислорода, рассказывает эксперт. В горах количество гемоглобина увеличивается, и поэтому люди там живут дольше.