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Posted Сегодня, 21:31

Published Сегодня, 21:31

Modified Сегодня, 21:35

Updated Сегодня, 21:35

Как сделать прогулку на свежем воздухе максимально полезной

12 декабря 2023, 21:31
Павел Керекеша, мануальный терапевт, невролог и рефлексотерапевт, рассказал, как достичь максимальной пользы во время прогулок на свежем воздухе.

В интервью изданию Pravda.Ru он советует ходить не менее 10 000 шагов в день, предпочтительно за городом. Особенно хорошо отправиться в горы во время праздников, так как там воздух чище и больше кислорода, рассказывает эксперт. В горах количество гемоглобина увеличивается, и поэтому люди там живут дольше.

Для большей мотивации заменить «передвижение» по социальным сетям на прогулки на свежем воздухе, эксперт перечисляет способы, которыми можно это достичь.

Некоторые выгуливают чужих собак, особенно тех, которые находятся в состоянии болезни, и для этого используют трости. Однако, наиболее подходящим вариантом будет завести свою собаку. Дважды в день придется выгуливать питомца, резюмирует специалист.

Павел Керекеша не рекомендует начинать прогулки с интенсивного бега. Здесь все должно быть индивидуальным.

Для зимнего периода специалист особенно рекомендует лыжные прогулки в лесу.

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