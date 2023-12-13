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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Исследователь подростковых субкультур разобрал популярность «казанского феномена»

13 декабря 2023, 12:06
Россияне спорят о сериале «Слово пацана», который рассказывает о казанских молодежных бандах времен СССР. Мнения разделились. Одни считают, что сериал романтизирует насилие, другие считают, что авторы старались показать криминальные субкультуры без прикрас.

Юрий Шинкаренко, исследователь подростковых субкультур из Екатеринбурга, рассказывает о том, какую роль в сериале играет язык и какие аналоги казанских банд существовали в Свердловске в перестроечное время, пишет ФедералПресс.

Фильм назван «Слово пацана», это не просто синоним «клятвы», но также указание на особый жаргонный словарь, связанный с насилием. Именно через этот жаргон мы узнаем о «казанском феномене» и подобных явлениях во всей их неприглядной красе. Жаргон помогал формировать молодежные группировки, определял правила поведения «настоящего пацана», содержал ряд оскорблений, которые использовались для стигматизации непосвященных и непокорных людей.

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