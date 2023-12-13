Исследователь подростковых субкультур разобрал популярность «казанского феномена»

Фильм назван «Слово пацана», это не просто синоним «клятвы», но также указание на особый жаргонный словарь, связанный с насилием. Именно через этот жаргон мы узнаем о «казанском феномене» и подобных явлениях во всей их неприглядной красе. Жаргон помогал формировать молодежные группировки, определял правила поведения «настоящего пацана», содержал ряд оскорблений, которые использовались для стигматизации непосвященных и непокорных людей.