Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Губернатор Хоценко увиделся с активной молодежью проекта «Движение первых»

Губернатор Хоценко увиделся с активной молодежью проекта «Движение первых»

13 декабря 2023, 06:39
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Участники встречи обсудили предстоящую работу.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко организовал заседание регионального координационного центра. Участники встречи обсудили взаимодействие с Российским движением детей и молодежи, а также сделали итоги по работе молодежного проекта «Движение первых» в 2023 году.

Его создали при поддержке президента России Владимира Путина. Как отметил глава региона, Омская область активно включилась в эту работу, ведь воспитание молодого поколения стоит в приоритете государственной политики России.

«На сайте организации уже зарегистрировано около 40 тыс пользователей. В регионе у нас открыто 663 первичных и 24 местных отделения „Движения первых“. До конца года откроем еще 715 первичных отделений, которые будут работать во всех образовательных организациях, в том числе в учреждениях дополнительного образования. Сейчас наша задача — создать все условия для развития организации и реализации ее проектов. Это позволит вовлечь детей и молодежь в общественно-полезную деятельность», — рассказал Виталий Хоценко.

Он также напомнил, что Омск участвует в конкурсе мегаполисов, которые борются за получение статуса молодежной столицы России-2024. По мнению губернатора, Омск заслуживает получить данное право.

«У этой идеи много сторонников, но у нас серьезные конкуренты. Если мы это звание завоюем, то целый год будем местом притяжения всех молодежных активностей, фестивалей, конкурсов, получая от этого статуса преференции для нашей молодежи», — подчеркнул Виталий Хоценко.

Губернатор встретился с активистами и участниками федеральных проектов, чтобы обсудить творческие идеи и инициативы ребят из Омской области. Молодые люди поделились с ним своими планами об общественной работе и других. К слову, в «Движение первых» примыкают не только дети, но и их родители, наставники и педагоги.

Присоединившиеся к проекту становятся участниками значимых событий федерального масштаба. Например, активисты ездили в международный детский центр «Артек», где была организована смена «Время первых». А в Волгограде недавно состоялся всероссийский слет проекта «Хранители истории», куда также отправились активисты.

Представители региональной команды поучаствовали в фестивале «Движение», организованный в спортивном комплексе «Красная звезда». Там было представлено 12 тематических площадок по направлениям деятельности и большой концерт, который собрал вместе 4 тыс человек.

Виталий Хоценко вручил паспорта 14 активным школьникам Омской области
Узнать подробнее
#Политика#Общество#Культура#Омск#Омская область#Молодежь#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
Подпишитесь
До -43°. В Омской области продлили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов
Сегодня, 06:34
У жителей пригородных омских сел из-за холода в квартирах насквозь промерзли стены
Сегодня, 06:52
В Омске для проблемных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 ищут подрядчика для капремонта турбоагрегатов
Сегодня, 05:27
«Замерзают люди в панельках». Омичка посвятила стихотворение авариям на городских ТЭЦ
Сегодня, 06:06
Тепло возвращается в Нефтяники. На омской ТЭЦ-3 запустили сломавшийся котел
Сегодня, 02:30
Причина найдена. Прокуратура рассказала, из-за чего Омск замерзает вторую неделю
Вчера, 10:08