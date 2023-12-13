Губернатор Хоценко увиделся с активной молодежью проекта «Движение первых»

Губернатор встретился с активистами и участниками федеральных проектов, чтобы обсудить творческие идеи и инициативы ребят из Омской области. Молодые люди поделились с ним своими планами об общественной работе и других. К слову, в «Движение первых» примыкают не только дети, но и их родители, наставники и педагоги.