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ГИБДД лишит водителей прав за неправильный проезд на зелёный свет

ГИБДД лишит водителей прав за неправильный проезд на зелёный свет

13 декабря 2023, 10:16
Фото: 1MI
Нарушение правил проезда на зеленый свет светофора может привести к лишению водительских прав и штрафу, особенно в случае обгона на перекрестках или пешеходных переходах.

Водители могут лишиться прав, даже если они проезжают через перекресток на зеленый свет. Представитель ГИБДД рассказал о нарушениях, которые водители могут совершать при таком проезде.

Например, водителям грозит штраф или лишение прав на полгода, если они выезжают на встречную полосу при движении на зеленый свет на перекрестке. Это регулируется статьей 12.15 части 4 КоАП.

Также составление протокола может быть обосновано нарушением запрета на обгон попутных транспортных средств на регулируемых перекрестках, который установлен пунктом 11.4 ПДД.

Часто бывает, что маркировка на перекрестке стирается или закрывается снегом, и это может создавать трудности для определения границ полосы. В таких случаях водители могут оказаться на полосе встречного движения. Дорожные полицейские следят за такими местами и могут составить протокол.

Помимо этого, ПДД запрещает обгон на пешеходных переходах. То есть, даже если светофор для автомобилей горит зеленым, нельзя обгонять другое транспортное средство на пешеходном переходе. За нарушение этого правила грозит штраф или лишение прав на несколько месяцев.

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