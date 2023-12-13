ГИБДД лишит водителей прав за неправильный проезд на зелёный свет

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Водители могут лишиться прав, даже если они проезжают через перекресток на зеленый свет. Представитель ГИБДД рассказал о нарушениях, которые водители могут совершать при таком проезде.
Например, водителям грозит штраф или лишение прав на полгода, если они выезжают на встречную полосу при движении на зеленый свет на перекрестке. Это регулируется статьей 12.15 части 4 КоАП.
Также составление протокола может быть обосновано нарушением запрета на обгон попутных транспортных средств на регулируемых перекрестках, который установлен пунктом 11.4 ПДД.
Часто бывает, что маркировка на перекрестке стирается или закрывается снегом, и это может создавать трудности для определения границ полосы. В таких случаях водители могут оказаться на полосе встречного движения. Дорожные полицейские следят за такими местами и могут составить протокол.
Помимо этого, ПДД запрещает обгон на пешеходных переходах. То есть, даже если светофор для автомобилей горит зеленым, нельзя обгонять другое транспортное средство на пешеходном переходе. За нарушение этого правила грозит штраф или лишение прав на несколько месяцев.