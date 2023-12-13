Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Эксперты называют причины роста цен на яйца: сезонный фактор и снижение производства

Эксперты называют причины роста цен на яйца: сезонный фактор и снижение производства

13 декабря 2023, 09:03
Фото: 1MI
Рост цен на яйца вызван несколькими причинами, причем жесткое государственное регулирование не решит эту проблему.

Такое мнение высказал депутат Госдумы Артем Кирьянов. Он отметил, что несколько лет назад уже была похожая ситуация с подорожанием яиц, и нельзя связывать это с санкционными ограничениями. Он также указал на проблемы с несушками и импортозамещением кормов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Экономист Ольга Тарасова назвала другие причины роста цен на яйца, включая сезонный фактор. Она отметила, что перед Новым годом спрос на яйца увеличивается, так как это доступный и простой продукт для приготовления праздничных блюд. Кроме того, производство яиц сократилось, что также повлияло на цены.

Кирьянов подчеркнул, что проблема может быть глубже, чем кажется. Взаимодействие птицефабрик и торговых сетей не всегда успешно, но жесткое государственное регулирование не является решением. Он считает, что необходима поддержка птицефабрик со стороны государства и системное развитие птицеводства на основе предложений и анализа из регионов. Это обеспечит стабильность и предсказуемость рынка яиц.

Подпишитесь
До -43°. В Омской области продлили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов
Сегодня, 06:34
У жителей пригородных омских сел из-за холода в квартирах насквозь промерзли стены
Сегодня, 06:52
В Омске для проблемных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 ищут подрядчика для капремонта турбоагрегатов
Сегодня, 05:27
«Замерзают люди в панельках». Омичка посвятила стихотворение авариям на городских ТЭЦ
Сегодня, 06:06
Тепло возвращается в Нефтяники. На омской ТЭЦ-3 запустили сломавшийся котел
Сегодня, 02:30
Причина найдена. Прокуратура рассказала, из-за чего Омск замерзает вторую неделю
Вчера, 10:08