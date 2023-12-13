Эксперты называют причины роста цен на яйца: сезонный фактор и снижение производства

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Такое мнение высказал депутат Госдумы Артем Кирьянов. Он отметил, что несколько лет назад уже была похожая ситуация с подорожанием яиц, и нельзя связывать это с санкционными ограничениями. Он также указал на проблемы с несушками и импортозамещением кормов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Экономист Ольга Тарасова назвала другие причины роста цен на яйца, включая сезонный фактор. Она отметила, что перед Новым годом спрос на яйца увеличивается, так как это доступный и простой продукт для приготовления праздничных блюд. Кроме того, производство яиц сократилось, что также повлияло на цены.
Кирьянов подчеркнул, что проблема может быть глубже, чем кажется. Взаимодействие птицефабрик и торговых сетей не всегда успешно, но жесткое государственное регулирование не является решением. Он считает, что необходима поддержка птицефабрик со стороны государства и системное развитие птицеводства на основе предложений и анализа из регионов. Это обеспечит стабильность и предсказуемость рынка яиц.