Эксперты называют причины роста цен на яйца: сезонный фактор и снижение производства

Такое мнение высказал депутат Госдумы Артем Кирьянов. Он отметил, что несколько лет назад уже была похожая ситуация с подорожанием яиц, и нельзя связывать это с санкционными ограничениями. Он также указал на проблемы с несушками и импортозамещением кормов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».