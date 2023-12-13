Эксперт предложил включать историческую справку в фильмы по реальным событиям

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Он отметил, что это хорошее решение, поскольку люди, особенно дети и подростки, часто следят за тем, что происходит на экране и воспринимают его как пример для подражания. Независимо от того, правдив ли фильм или нет, они начинают копировать показанные в нем сцены, пишет ИА RuNews24.ru.
Петушков также подчеркнул, что если фильм позиционируется как основанный на реальных событиях, то эти события должны быть действительно достоверными. Например, он упомянул фильм «9 рота», в котором контекст был преподан таким образом, что казалось, будто власть в СССР была отвратительной и бросила своих героев. Но на самом деле все было совсем по-другому, и страна не оставила своих солдат.
По мнению Петушкова, добавление справки является важным моментом, но это должно быть на усмотрение создателей картины.