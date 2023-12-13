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Published Сегодня, 11:17

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Updated Сегодня, 11:36

Эксперт предложил включать историческую справку в фильмы по реальным событиям

13 декабря 2023, 11:17
Глава национального совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков поддерживает идею добавления в фильмы информацию о реальных исторических событиях.

Он отметил, что это хорошее решение, поскольку люди, особенно дети и подростки, часто следят за тем, что происходит на экране и воспринимают его как пример для подражания. Независимо от того, правдив ли фильм или нет, они начинают копировать показанные в нем сцены, пишет ИА RuNews24.ru.

Петушков также подчеркнул, что если фильм позиционируется как основанный на реальных событиях, то эти события должны быть действительно достоверными. Например, он упомянул фильм «9 рота», в котором контекст был преподан таким образом, что казалось, будто власть в СССР была отвратительной и бросила своих героев. Но на самом деле все было совсем по-другому, и страна не оставила своих солдат.

По мнению Петушкова, добавление справки является важным моментом, но это должно быть на усмотрение создателей картины.

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