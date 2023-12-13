До -43°. В Омской области продлили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
В Омской области до 15 декабря продлили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
«По прогнозам омских синоптиков, в ночные часы 13 декабря ожидается -33…-38°, местами до -43°, днем -19…-24°, местами до -29°», — рассказала начальник УГМС Наталия Криворучко.
С четверга аномальные холода обещают отступить, однако температура будет оставаться ниже нормы. Ночью 14 декабря ожидается -21…-26°, местами -28…-33°, днем — -17…-22°.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области в первые дни аномальных холодов в больницы и травмпункты с обморожениями обратились 28 человек. Летальных исходов от переохлаждения, к счастью, зафиксировано не было.