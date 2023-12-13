Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Иллюстрация

До -43°. В Омской области продлили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

13 декабря 2023, 06:34
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области продлили штормовое предупреждение из-за сильных холодов

С четверга мороз начнет отступать, но температура будет оставаться ниже климатической нормы.

В Омской области до 15 декабря продлили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

«По прогнозам омских синоптиков, в ночные часы 13 декабря ожидается -33…-38°, местами до -43°, днем -19…-24°, местами до -29°», — рассказала начальник УГМС Наталия Криворучко.

С четверга аномальные холода обещают отступить, однако температура будет оставаться ниже нормы. Ночью 14 декабря ожидается -21…-26°, местами -28…-33°, днем — -17…-22°.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области в первые дни аномальных холодов в больницы и травмпункты с обморожениями обратились 28 человек. Летальных исходов от переохлаждения, к счастью, зафиксировано не было.

В Омской области с начала аномальных холодов обморожения получили три десятка человек
Узнать подробнее
#Погода#Омск#Штормовое предупреждение#УГМС#Синоптики#Евгений Игишев
Подпишитесь
У жителей пригородных омских сел из-за холода в квартирах насквозь промерзли стены
Сегодня, 06:52
В Омске для проблемных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 ищут подрядчика для капремонта турбоагрегатов
Сегодня, 05:27
«Замерзают люди в панельках». Омичка посвятила стихотворение авариям на городских ТЭЦ
Сегодня, 06:06
Тепло возвращается в Нефтяники. На омской ТЭЦ-3 запустили сломавшийся котел
Сегодня, 02:30
Причина найдена. Прокуратура рассказала, из-за чего Омск замерзает вторую неделю
Вчера, 10:08