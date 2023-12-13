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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

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Для нового микрорайона на Левобережье Омска начали проектировать здание школы

13 декабря 2023, 12:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

Застройщик микрорайона «Зеленая река» в Омске начал проектировать здание школы

Под объекты образования на Волгоградской отведены несколько земельных участков площадью от 9,8 до 22,6 тысяч кв. м.

На Левобережье Омска питерский застройщик «Эталон» продолжает возводить микрорайон «Зеленая река». Сейчас компания работает на 14 объектах с разной степенью готовности.

По условиям заключенного инвестпроекта, «Эталону» не нужно строить самостоятельно объекты социальной инфраструктуры: достаточно только на безвозмездной основе передать администрации проекты школ, детских садов и больниц.

Как стало известно Городу55 во время сегодняшнего заседания «зеленой комиссии», компания «Эталон» уже приступила к проектированию строительства общеобразовательной школы на улице Волгоградская. Из-за проектирования застройщику понадобилось снести 167 берез, из них 21 — аварийные, которые попадают в зону строительных работ.

Где именно появится школа — пока неизвестно, но в микрорайоне «Зеленая река» под объекты дошкольного, начального и среднего образования отведены шесть земельных участков площадью от 9,8 до 22,6 тысяч кв. м.

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Вырубку деревьев компании «Эталон» одобрили, но сначала потребуется оплатить восстановительную стоимость — 2,394 млн рублей.

«Застройщик свои обязанности и договоренности выполняет. Вопросов к нему нет», — отметил председатель «зеленой комиссии» Михаил Горчаков.

Помимо этого, «Эталон» уже успел представить проект благоустройства территории. Застройщик планирует высадить 10 деревьев и 932 кустарника.

Напомним, что на прошлом заседании «зеленой комиссии» также одобрили вырубку деревьев ради строительства коммуникации в ЖК «Зеленая река».

Без коммуникаций никак. В строящемся омском микрорайоне «Зеленая река» снесут деревья
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#Эксклюзивы#Общество#Омск#Школа#Строительство#Вырубка деревьев#Проект#Новости#Эталон#Зеленая река#Юлия Истомина#Зеленая комиссия
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