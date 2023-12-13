Для нового микрорайона на Левобережье Омска начали проектировать здание школы

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
На Левобережье Омска питерский застройщик «Эталон» продолжает возводить микрорайон «Зеленая река». Сейчас компания работает на 14 объектах с разной степенью готовности.
По условиям заключенного инвестпроекта, «Эталону» не нужно строить самостоятельно объекты социальной инфраструктуры: достаточно только на безвозмездной основе передать администрации проекты школ, детских садов и больниц.
Как стало известно Городу55 во время сегодняшнего заседания «зеленой комиссии», компания «Эталон» уже приступила к проектированию строительства общеобразовательной школы на улице Волгоградская. Из-за проектирования застройщику понадобилось снести 167 берез, из них 21 — аварийные, которые попадают в зону строительных работ.
Где именно появится школа — пока неизвестно, но в микрорайоне «Зеленая река» под объекты дошкольного, начального и среднего образования отведены шесть земельных участков площадью от 9,8 до 22,6 тысяч кв. м.
Вырубку деревьев компании «Эталон» одобрили, но сначала потребуется оплатить восстановительную стоимость — 2,394 млн рублей.
«Застройщик свои обязанности и договоренности выполняет. Вопросов к нему нет», — отметил председатель «зеленой комиссии» Михаил Горчаков.
Помимо этого, «Эталон» уже успел представить проект благоустройства территории. Застройщик планирует высадить 10 деревьев и 932 кустарника.
Напомним, что на прошлом заседании «зеленой комиссии» также одобрили вырубку деревьев ради строительства коммуникации в ЖК «Зеленая река».