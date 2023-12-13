Динамика основных сегментов Рунета

В 2023 году государственная поддержка компаний и специалистов Рунета продолжится и будет увеличена. Например, в сентябре 2023 года кредитный лимит по программе IT-ипотеки был увеличен до 0,5 трлн рублей (по сравнению с предыдущим значением в 200 млрд), а также условия получения этого кредита стали более гибкими.