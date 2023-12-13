Динамика основных сегментов Рунета

Posted Сегодня, 20:51
Published Сегодня, 20:51
Modified Сегодня, 20:58
Updated Сегодня, 20:58
В ходе экономического кризиса и ужесточения санкций, одна из самых уязвимых отраслей был Рунет. Однако, несмотря на ожидания об уходе западных компаний и ограничениях на поставки оборудования, отечественная интернет-экономика продемонстрировала положительную динамику. В 2022 году объем этой сферы вырос на 29% до 12,2 трлн рублей, пишет RuNews24.Ru.
Динамика основных сегментов интернет-экономики (в млрд рублей, изменение к 2021 году):
— электронная коммерция — 11 421 (+32%);
— маркетинг и реклама — 389 (-10%);
— инфраструктура и связь — 300 (+47%);
— цифровой контент — 74 (-52%).
Уход крупных рекламодателей и ограничения со стороны западных правообладателей негативно сказались на рекламе через интернет и продаже контента. Однако, эти потери были перекрыты активным развитием секторов электронной коммерции и инфраструктуры.
Ожидается, что в 2023 году интернет-экономика Рунета будет демонстрировать следующую динамику (изменение к 2022 году):
— инфраструктурный сегмент +40%;
— электронная коммерция +30%;
— производство и продажа цифрового контента +7%;
— реклама и маркетинг через интернет +5%.
Основные факторы, которые помогли отечественной интернет-экономике выдержать санкционный шок, включают:
— наличие госпрограммы «Цифровая экономика»;
— присутствие крупных отраслевых компаний на рынке, способных заменить ушедшие иностранные игроки;
— переориентация в поставках оборудования на Китай и использование «параллельного импорта».
В 2023 году государственная поддержка компаний и специалистов Рунета продолжится и будет увеличена. Например, в сентябре 2023 года кредитный лимит по программе IT-ипотеки был увеличен до 0,5 трлн рублей (по сравнению с предыдущим значением в 200 млрд), а также условия получения этого кредита стали более гибкими.
Отмечается также тенденция импортозамещения в Рунет-экономике, которая способствует перестройке отечественных компаний.
Рунет играет не только экономическую, но и социальную роль. Население активно использует интернет, причем большинство пользователей — до 45 лет. Общее число интернет-пользователей составляет 101,4 млн человек, что составляет 83% населения. Почти все они пользуются интернетом ежедневно, проводя в сети в среднем 4 часа и 1 минуту.
Платформа «Госуслуги» является одной из наиболее популярных для взаимодействия граждан и государства. Более 100 млн человек пользуются этой платформой, получая доступ через нее к различным государственным услугам в цифровом формате.
Вывод заключается в том, что Рунет не только выжил, но и продолжает активно развиваться. Это стало возможным благодаря наличию сильных игроков в отечественной IT-экономике, поддержке государства и широкому использованию интернета всеми группами населения