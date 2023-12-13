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Published Сегодня, 20:51

Modified Сегодня, 20:58

Updated Сегодня, 20:58

Динамика основных сегментов Рунета

13 декабря 2023, 20:51
Журналисты провели исследование отечественного интернета, который играет ключевую роль в развитии сферы связи.

В ходе экономического кризиса и ужесточения санкций, одна из самых уязвимых отраслей был Рунет. Однако, несмотря на ожидания об уходе западных компаний и ограничениях на поставки оборудования, отечественная интернет-экономика продемонстрировала положительную динамику. В 2022 году объем этой сферы вырос на 29% до 12,2 трлн рублей, пишет RuNews24.Ru.

Динамика основных сегментов интернет-экономики (в млрд рублей, изменение к 2021 году):

— электронная коммерция — 11 421 (+32%);

— маркетинг и реклама — 389 (-10%);

— инфраструктура и связь — 300 (+47%);

— цифровой контент — 74 (-52%).

Уход крупных рекламодателей и ограничения со стороны западных правообладателей негативно сказались на рекламе через интернет и продаже контента. Однако, эти потери были перекрыты активным развитием секторов электронной коммерции и инфраструктуры.

Ожидается, что в 2023 году интернет-экономика Рунета будет демонстрировать следующую динамику (изменение к 2022 году):

— инфраструктурный сегмент +40%;

— электронная коммерция +30%;

— производство и продажа цифрового контента +7%;

— реклама и маркетинг через интернет +5%.

Основные факторы, которые помогли отечественной интернет-экономике выдержать санкционный шок, включают:

— наличие госпрограммы «Цифровая экономика»;

— присутствие крупных отраслевых компаний на рынке, способных заменить ушедшие иностранные игроки;

— переориентация в поставках оборудования на Китай и использование «параллельного импорта».

В 2023 году государственная поддержка компаний и специалистов Рунета продолжится и будет увеличена. Например, в сентябре 2023 года кредитный лимит по программе IT-ипотеки был увеличен до 0,5 трлн рублей (по сравнению с предыдущим значением в 200 млрд), а также условия получения этого кредита стали более гибкими.

Отмечается также тенденция импортозамещения в Рунет-экономике, которая способствует перестройке отечественных компаний.

Рунет играет не только экономическую, но и социальную роль. Население активно использует интернет, причем большинство пользователей — до 45 лет. Общее число интернет-пользователей составляет 101,4 млн человек, что составляет 83% населения. Почти все они пользуются интернетом ежедневно, проводя в сети в среднем 4 часа и 1 минуту.

Платформа «Госуслуги» является одной из наиболее популярных для взаимодействия граждан и государства. Более 100 млн человек пользуются этой платформой, получая доступ через нее к различным государственным услугам в цифровом формате.

Вывод заключается в том, что Рунет не только выжил, но и продолжает активно развиваться. Это стало возможным благодаря наличию сильных игроков в отечественной IT-экономике, поддержке государства и широкому использованию интернета всеми группами населения

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