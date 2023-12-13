Депутат Чаплин рассказал россиянам, как защитить свой дачный участок от посягательств

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Об этом депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил в интервью NEWS.RU. Он напомнил: если ель в лесу принадлежит государству, то собственниками ели на участке в садовом некоммерческом товариществе считаются владельцы земли. Границы участка устанавливают, опираясь на кадастровый план, что гарантирует справедливость даже, если участок не имеет ограды, строить которую владелец не обязан. Дерево на участке личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства находится в собственности владельца земли. Все, что растет за забором участка, — к собственности СНТ.
По словам депутата, владельцев неогороженных участков, на чьей территории срубили дерево, суд поддержит так же, как и тех, чьи участки огорожены. А статус собственности в суде подтвердит кадастровый план.
Нарушителя обяжут выплатить штраф, размер которого будет зависеть от вида дерева и причиненного вреда, в частности, морального.
Ранее стало известно: в городе Миньяре под Челябинском мэрией в частном владении была срублена ель, после чего ее установили на городской площади.