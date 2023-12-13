Депутат Чаплин рассказал россиянам, как защитить свой дачный участок от посягательств

Об этом депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил в интервью NEWS.RU. Он напомнил: если ель в лесу принадлежит государству, то собственниками ели на участке в садовом некоммерческом товариществе считаются владельцы земли. Границы участка устанавливают, опираясь на кадастровый план, что гарантирует справедливость даже, если участок не имеет ограды, строить которую владелец не обязан. Дерево на участке личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства находится в собственности владельца земли. Все, что растет за забором участка, — к собственности СНТ.