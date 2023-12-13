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Буцаев: Рост цен на продукты не будет превышать 1 рубля после вступления РОП в силу

Буцаев: Рост цен на продукты не будет превышать 1 рубля после вступления РОП в силу

13 декабря 2023, 15:36
Фото: 1MI
Стоимость продуктов вырастет примерно на рубль после вступления в силу закона о расширенной ответственности производителей (РОП) в наступающем году. Такой прогноз озвучил гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Как сообщает properm.ru, эксперты ППК «РЭО» также назвали изменения, которые ожидают отрасль обращения с отходами после реформы института РОП, и рассказали о цифровых системах для прозрачности РОП.

По словам Буцаева, обновленная система РОП в первую очередь коснется производителей и импортеров упаковки. Ранее они не участвовали в этом процессе, но уже с начала 2024 года будут самостоятельно утилизировать выпускаемую на рынок упаковку. Глава ППК «РЭО» отметил, что для россиян эффект от внедрения нового механизма будет выражаться в сокращении объема отходов и увеличении числа новых технологических производств, а также рабочих мест. Буцаев также сказал, что продукты при этом не подорожают, и объяснил, как будет рассчитываться экосбор: его доля в цене товаров составит не более 1% — это не более 1 рубля в цене на ту же упаковку молока. Поэтому такие изменения будут практически незаметны для потребителя.

По расчетам РЭО, с экологическим сбором цена на молоко в упаковке тетрапак увеличится на 0,43%, в пластиковой бутылке — на 0,19%, а в стеклянной таре — на 0,22%.

Доля экосбора в товаре в денежном выражении, если рассматривать то же молоко, составит 41 копейку в случае с тетрапаком, 43 копейки — в цене на молоко в стеклянной таре, 18 копеек — в пластиковой бутылке.

Помимо этого, эксперты Российского экологического оператора рассказали об использовании цифровизации для эффективности и прозрачности института РОП. При участии Министерства природных ресурсов и экологии РФ был создан конвертер, показывающий переход товаров в отходы, а отходов в новые продукты, которые образуются в ходе переработки.

Для закрытия ответственности РОП предусмотрен реестр добросовестных утилизаторов (компаний — переработчиков отходов). Кроме того, при поддержке РЭО начала функционировать электронная торговая площадка (ЭТП) по торговле вторсырьем. На цифровой платформе осуществляются безопасные сделки по купле-продаже вторичного сырья, вторичных материальных ресурсов, оказываются услуги по выполнению нормативов РОП.

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