Буцаев: Рост цен на продукты не будет превышать 1 рубля после вступления РОП в силу

По словам Буцаева, обновленная система РОП в первую очередь коснется производителей и импортеров упаковки. Ранее они не участвовали в этом процессе, но уже с начала 2024 года будут самостоятельно утилизировать выпускаемую на рынок упаковку. Глава ППК «РЭО» отметил, что для россиян эффект от внедрения нового механизма будет выражаться в сокращении объема отходов и увеличении числа новых технологических производств, а также рабочих мест. Буцаев также сказал, что продукты при этом не подорожают, и объяснил, как будет рассчитываться экосбор: его доля в цене товаров составит не более 1% — это не более 1 рубля в цене на ту же упаковку молока. Поэтому такие изменения будут практически незаметны для потребителя.