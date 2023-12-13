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АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 18,5 млн рублей группе компаний «РОСТ»

АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 18,5 млн рублей группе компаний «РОСТ»

13 декабря 2023, 13:15
Фото: 1MI
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ» . erid: LjN8K7j3W
АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 18,5 млн рублей ООО «Тепличное хозяйство» и ООО Агрокомплекс «Чурилово».

Предприятия, расположенные в Челябинской области, входят в группу компаний «РОСТ» — лидера российского рынка защищенного грунта.

В июле 2023 в результате стихийного бедствия — крупного града — были повреждены стекла теплиц ООО «Тепличное хозяйство» и ООО Агрокомплекс «Чурилово».

По итогам рассмотрения предоставленных страхователем документов, АО СК «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и произвело страховую выплату застрахованным предприятиям в общей сумме 18,5 млн рублей.

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