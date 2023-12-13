АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 18,5 млн рублей группе компаний «РОСТ»

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Предприятия, расположенные в Челябинской области, входят в группу компаний «РОСТ» — лидера российского рынка защищенного грунта.
В июле 2023 в результате стихийного бедствия — крупного града — были повреждены стекла теплиц ООО «Тепличное хозяйство» и ООО Агрокомплекс «Чурилово».
По итогам рассмотрения предоставленных страхователем документов, АО СК «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и произвело страховую выплату застрахованным предприятиям в общей сумме 18,5 млн рублей.