Виталий Хоценко по поручению президента провел личный прием омичей

Так, жительница Русско-Полянского района Оксана Айгорова попросила помочь с ремонтом спортзала в местной школе. В помещении необходимо привести в порядок пол и потолок, заменить двери, систему отопления и освещения. Виталий Хоценко ответил, что по федеральной программе в Омской области ежегодно можно ремонтировать до 10 школ. Русско-Полянскому району нужно пройти конкурсный отбор на предоставление субсидий, который состоится в январе. Губернатор поручит главе района подготовить заявку и смету на ремонт.