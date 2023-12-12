Виталий Хоценко по поручению президента провел личный прием омичей

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Губернатор рассмотрел обращения жителей региона в омской приемной главы государства Владимира Путина.
Так, жительница Русско-Полянского района Оксана Айгорова попросила помочь с ремонтом спортзала в местной школе. В помещении необходимо привести в порядок пол и потолок, заменить двери, систему отопления и освещения. Виталий Хоценко ответил, что по федеральной программе в Омской области ежегодно можно ремонтировать до 10 школ. Русско-Полянскому району нужно пройти конкурсный отбор на предоставление субсидий, который состоится в январе. Губернатор поручит главе района подготовить заявку и смету на ремонт.
«Деньги на программу капремонта спортивных залов сельских школ у нас есть. Можем в следующем году такой ремонт сделать, нужно только подать заявку и сделать локальную смету. Главе района поручу сделать сметный расчет, заявиться на конкурс и, в случае победы, сделать хороший ремонт. В рамках федеральной программы „Современная школа“ по нацпроекту „Образование“ в школе сделаем „Точку роста“. Нужно также оформить заявку на участие в региональной программе по замене окон и ремонту крыш, а в рамках поддержки проектов местных инициатив предусмотреть благоустройство пришкольной территории и дворика», — отметил Виталий Хоценко.
Требуется ремонт и в Русскополянской детской школе искусств. За 40 лет постройка износилась, часть помещений не пригодна для использования, зимой промерзают стены.
«У нас есть решение этого вопроса. В рамках нацпроекта „Культура“ на следующий год планируем полностью отремонтировать здание детской школы искусств. Район скоро будет проводить отбор. Тем более, что школа уже получила и новые музыкальные инструменты. Спасибо президенту за такие хорошие решения. Благодаря нацпроекту мы завершаем ремонты районных ДШИ. Русскополянская детская школа искусств последняя», — сказал губернатор.
Житель Нововаршавского района Петр Новиков обратился к главе региона с вопросом создания библиотеки нового поколения. Здание местного центра культуры и досуга, где действуют два отделения ДШИ, ресурсный центр и библиотека, за два года преобразилось благодаря участию в национальном проекте «Культура». Сделан хороший качественный ремонт. В настоящее время на базе центра создан проект модельной библиотеки.
«У нас в районах области уже создано 17 библиотек нового поколения, но в половине муниципальных образований их еще нет, в том числе в Нововаршавском районе. Нам удалось защитить в министерстве культуры РФ две заявки на 2024 год и один из проектов будет реализован в Нововаршавке. Мы должны выполнить решение президента и создать модельную библиотеку. И тогда в неё будет ходить ещё больше жителей, включая молодежь», — заключил Виталий Хоценко.