Валерий Лимаренко обсудил расширение торгового оборота Сахалина с Белоруссией

Зампред правительства Сахалинской области Антон Зайцев в рамках встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым напомнил: по итогам 2023 года товарооборот союзной страны с островным регионом заметно вырос. Поставки рыбной продукции из Сахалинской области в Беларусь увеличились в 3,6 раза и превысили отметку в 3 тысячи тонн. Белоруссия также поставляет на острова ряд продуктов питания: сыры, консервацию и полуфабрикаты, кондитерские изделия (в том числе широкий ассортимент мороженого). Автобусная техника производства «МАЗ» широко применяется при организации маршрутного пассажирского сообщения: только для МУП «Транспортная компания» Южно-Сахалинска закупили 100 белорусских машин. Мощные «БелАЗы» используют для перевозки угля. Для транспортировки твердых коммунальных отходов закупают технику «МАЗ», как и для дорожных работ. Машины «МТЗ» и «Амкодор» используют во многих муниципальных образованиях. Сахалинская область готова нарастить объемы закупок спецтехники и открыть в рамках создающегося логистического центра сервисный центр белорусской техники.