В России планируют контролировать нелегальных перевозчиков

По словам Баканова, имеются технические решения, которые позволят определить, является ли перевозка нелегальной, если по одному и тому же маршруту и трассе ежедневно перемещается 20-30 человек в автобусе без соответствующего разрешения. В настоящее время доля нелегальных перевозок оценивается примерно в 40% от всего рынка перевозок, пишет ФедералПресс.