В России планируют контролировать нелегальных перевозчиков

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По словам Баканова, имеются технические решения, которые позволят определить, является ли перевозка нелегальной, если по одному и тому же маршруту и трассе ежедневно перемещается 20-30 человек в автобусе без соответствующего разрешения. В настоящее время доля нелегальных перевозок оценивается примерно в 40% от всего рынка перевозок, пишет ФедералПресс.
Заместитель министра также подчеркнул ключевую задачу транспортной отрасли — отказаться от использования иностранных комплектующих и железа.
Баканов отметил, что Министерство транспорта продолжает воплощать инициативу создания индустриальных центров компетенций в четырех направлениях: железнодорожный транспорт, логистика, авиационный транспорт и морской речной транспорт.
Говоря о проектах, которые активно развиваются, Баканов упомянул об электронных перевозочных документах. По его словам, в текущем году уже 75 субъектов принимают участие в этой системе, половина автопарка Мосгортранса оформляется в электронном виде. Ежедневно более трех тысяч лицензий оформляются электронно.
Министерство также работает над созданием единого документооборота между автомобильным и железнодорожным транспортом. Баканов также рассказал о развитии системы «Эра-Глонасс». Более 10 миллионов транспортных средств уже подключены к этой системе. Более 350 тысяч вызовов были переданы спасателям.