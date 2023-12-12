В Москве выявлен подпольный рынок по торговле детьми

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
«Раскрытие схемы произошло в ходе расследования дела Логиновой, матери 19 детей, большинство из которых не были ей родными», — говорится в официальном заявлении.
Отмечается, что преступная организация действовала через благотворительные фонды, привлекая женщин, желающих избавиться от своих детей, с использованием целенаправленной рекламы в сети, пишет RT.
Предполагается, что сотрудники этих «фондов» привлекали беременных женщин в Москву, предлагая им различные медицинские обследования. Посредством этих процедур женщины получали медицинские заключения о возможных патологиях, что, в свою очередь, облегчало проведение абортов на поздних сроках.
Потерпевшие тратили все свои средства на эти услуги, оставаясь финансово обездоленными. Считается, что на этапе знакомства с фондами, женщин могли ознакомить с деятельностью Натальи Патоки, которая управляла женским приютом. В приюте Патока проводила психологическую работу с женщинами, убеждая их рожать. Вместе с Юлией Логиновой они забирали детей, оставленных в приюте.
По оценкам правоохранителей, по меньшей мере 13 детей были «приобретены» Юлией и Натальей по данной схеме.