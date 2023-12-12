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В Москве выявлен подпольный рынок по торговле детьми

12 декабря 2023, 19:13
Столичные правоохранительные органы раскрыли преступную схему, связанную с торговлей детьми в Москве, как сообщает RT, ссылаясь на данные столичного Следственного комитета России.

«Раскрытие схемы произошло в ходе расследования дела Логиновой, матери 19 детей, большинство из которых не были ей родными», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что преступная организация действовала через благотворительные фонды, привлекая женщин, желающих избавиться от своих детей, с использованием целенаправленной рекламы в сети, пишет RT.

Предполагается, что сотрудники этих «фондов» привлекали беременных женщин в Москву, предлагая им различные медицинские обследования. Посредством этих процедур женщины получали медицинские заключения о возможных патологиях, что, в свою очередь, облегчало проведение абортов на поздних сроках.

Потерпевшие тратили все свои средства на эти услуги, оставаясь финансово обездоленными. Считается, что на этапе знакомства с фондами, женщин могли ознакомить с деятельностью Натальи Патоки, которая управляла женским приютом. В приюте Патока проводила психологическую работу с женщинами, убеждая их рожать. Вместе с Юлией Логиновой они забирали детей, оставленных в приюте.

По оценкам правоохранителей, по меньшей мере 13 детей были «приобретены» Юлией и Натальей по данной схеме.

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