В Москве выявлен подпольный рынок по торговле детьми

Потерпевшие тратили все свои средства на эти услуги, оставаясь финансово обездоленными. Считается, что на этапе знакомства с фондами, женщин могли ознакомить с деятельностью Натальи Патоки, которая управляла женским приютом. В приюте Патока проводила психологическую работу с женщинами, убеждая их рожать. Вместе с Юлией Логиновой они забирали детей, оставленных в приюте.