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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:14

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В минприроды Омской области ищут кандидата на должность начальника отдела

12 декабря 2023, 13:10
Фото: Midjourney
Иллюстрация

В минприроды Омской области ищут начальника отдела по обращению с отходами

Работнику готовы платить от 49 000 до 66 000 рублей.

Сообщается, что сотрудник требуется на период отсутствия основного работника. В должностные обязанности соискателя будет входить участие в разработке и реализации региональной программы по обращению с отходами производства и потребления, в том числе ТКО, организация отбора юридических лиц на статус регоператора по обращению с ТКО, участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и другие.

Кандидат на должность должен иметь высшее образование не ниже бакалавра по определенным специальностям, направлениям, среди которых «Химия», «Природообустройство и водопользование», «Техносферная безопасность», «Экология и природопользование». Работнику готовых платить от 49 000 рублей до 66 000 рублей, в зависимости от стажа госслужбы и наличия классного чина государственной гражданской службы региона.

Напомним, что сегодня в службе занятости назвали топ-3 высокооплачиваемых вакансии в Омской области. В их число вошли врач-терапевт участковый, ему готовы платить от 100 000 рублей, слесарь-сборщик ЛА с предложением в 67 000 рублей и электромонтажник — от 40 000 рублей.

Зарплата от 100 000 рублей. В Омске ищут соискателей на высокооплачиваемую работу
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#Работа#Омск#Омская область#Минприроды#Вакансия#Новости#Природа#Работники#Вакансии#Работодатель#Анастасия Баянова
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