В минприроды Омской области ищут кандидата на должность начальника отдела

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Сообщается, что сотрудник требуется на период отсутствия основного работника. В должностные обязанности соискателя будет входить участие в разработке и реализации региональной программы по обращению с отходами производства и потребления, в том числе ТКО, организация отбора юридических лиц на статус регоператора по обращению с ТКО, участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и другие.
Кандидат на должность должен иметь высшее образование не ниже бакалавра по определенным специальностям, направлениям, среди которых «Химия», «Природообустройство и водопользование», «Техносферная безопасность», «Экология и природопользование». Работнику готовых платить от 49 000 рублей до 66 000 рублей, в зависимости от стажа госслужбы и наличия классного чина государственной гражданской службы региона.
Напомним, что сегодня в службе занятости назвали топ-3 высокооплачиваемых вакансии в Омской области. В их число вошли врач-терапевт участковый, ему готовы платить от 100 000 рублей, слесарь-сборщик ЛА с предложением в 67 000 рублей и электромонтажник — от 40 000 рублей.