В минприроды Омской области ищут кандидата на должность начальника отдела

Сообщается, что сотрудник требуется на период отсутствия основного работника. В должностные обязанности соискателя будет входить участие в разработке и реализации региональной программы по обращению с отходами производства и потребления, в том числе ТКО, организация отбора юридических лиц на статус регоператора по обращению с ТКО, участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и другие.