В АО СК «РСХБ-Страхование» объем застрахованных площадей вырос на 160%

Увеличение застрахованных посевных площадей обусловлен в том числе востребованностью программы страхования на случай ЧС. По данным НСА, по итогам 9 месяцев 2023 года АО СК «РСХБ-Страхование» является лидером в сегменте страхования на случай ЧС. Из 43 субъектов РФ, в которых осуществлялось страхование от ЧС, страховая компания представлена в 31 регионе. Лидерами по застрахованной от ЧС площади стали Омская, Тамбовская и Самарская области.