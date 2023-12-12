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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Увеличение числа требующих компенсации в Крыму

12 декабря 2023, 10:06
В Крыму за неделю количество людей, которые запросили возмещение из-за «шторма века», увеличилось: 386 тысяч человек обратились за помощью.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, уже было обработано 120 тысяч заявлений из этого числа. Это больше, чем неделю назад, когда количество заявителей составляло 265 тысяч, пишет ФедералПресс.

Кроме того, по последним подсчетам, количество крыш, требующих ремонта, также выросло. Если ранее нужно было отремонтировать тысячу крыш, то теперь добавилось еще двести. В настоящее время осталось четыреста кровель, которые нуждаются в ремонте.

Правительство полуострова планирует завершить все работы по определению ущерба к 20 декабря.

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