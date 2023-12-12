Увеличение числа требующих компенсации в Крыму

Кроме того, по последним подсчетам, количество крыш, требующих ремонта, также выросло. Если ранее нужно было отремонтировать тысячу крыш, то теперь добавилось еще двести. В настоящее время осталось четыреста кровель, которые нуждаются в ремонте.