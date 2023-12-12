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ТПП провела всероссийскую акцию, приуроченную к Дню борьбы с коррупцией

ТПП провела всероссийскую акцию, приуроченную к Дню борьбы с коррупцией

12 декабря 2023, 07:01
Фото: Фрагмент видео
Коррупция ежегодно выводит из мировой экономики около 2 трлн долларов, говорится в отчете МВФ. При этом нанесенный РФ за последние два года ущерб от преступлений коррупционной направленности превысил 100 млрд рублей. Такие данные приводит Генпрокуратура.

Ежегодную всероссийскую интерактивную акцию, посвященную международному Дню борьбы с коррупцией, организовала Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

В результате проведённых исследований стало известно, что более 40% предпринимателей указали: коррупция зарождается при недостаточно строгом контроле за действиями чиновников, их доходами и расходами.

«Первое, с чего мы начинаем, это анализ нормативно-правовой базы, которая готовится. На сегодняшний день более 1500 документов поступило в палату, это проекты законов, проекты подзаконных актов, решения правительства, решения министерств, ведомств и т. д.», — отметил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

По мнению министра труда и социальной защиты Антона Котякова, на снижение уровня коррупции влияют развитие цифровых подходов и профилактическая работа в органах власти: «И сегодня мы четко видим и понимаем, что нормативно-правовая база требует сквозного внедрения по всем уровням государственной власти. Я сейчас говорю о региональном уровне, о муниципальном уровне, о подведомственной сети наших учреждений».

Он также добавил, что 1 марта текущего года вступил в силу стандарт специалиста в сфере предупреждения коррупционных правонарушений.

В свою очередь, вице-президент российской Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова сообщила о результатах одиннадцатого этапа исследования «Бизнес-барометр коррупции». По ее словам, в нем приняли участие около 40 тыс. предпринимателей из восьми федеральных округов страны.

«Неуклонно растет число предпринимателей, которые говорят о том, что они не сталкиваются с коррупцией в своей предпринимательской деятельности. В этом году таких уже 46%. Если учесть, что мы начинали с 22, то нужно понимать, что за эти годы, конечно, это достаточно серьезная динамика», — рассказала она.

Дыбова добавила, при этом число предпринимателей, которые постоянно или редко сталкиваются с коррупцией, по-прежнему достаточно высокое — около 12%.

В рамках мероприятия студенты юридических факультетов российских вузов приняли участие в диктанте на знание антикоррупционного законодательства и политики.

#Общество
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