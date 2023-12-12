ТПП России провела всероссийскую акцию, приуроченную к Дню борьбы с коррупцией

Posted 12 декабря 2023, 07:01
Published 12 декабря 2023, 07:01
Modified 15 декабря 2023, 10:46
Updated 15 декабря 2023, 10:46
Ежегодную всероссийскую интерактивную акцию, посвященную международному Дню борьбы с коррупцией, организовала Торгово-промышленная палата Российской Федерации.
В результате проведённых исследований стало известно, что более 40% предпринимателей указали: коррупция зарождается при недостаточно строгом контроле за действиями чиновников, их доходами и расходами.
«Первое, с чего мы начинаем, это анализ нормативно-правовой базы, которая готовится. На сегодняшний день более 1500 документов поступило в палату, это проекты законов, проекты подзаконных актов, решения правительства, решения министерств, ведомств и т. д.», — отметил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
По мнению министра труда и социальной защиты Антона Котякова, на снижение уровня коррупции влияют развитие цифровых подходов и профилактическая работа в органах власти: «И сегодня мы четко видим и понимаем, что нормативно-правовая база требует сквозного внедрения по всем уровням государственной власти. Я сейчас говорю о региональном уровне, о муниципальном уровне, о подведомственной сети наших учреждений».
Он также добавил, что 1 марта текущего года вступил в силу стандарт специалиста в сфере предупреждения коррупционных правонарушений.
В свою очередь, вице-президент российской Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова сообщила о результатах одиннадцатого этапа исследования «Бизнес-барометр коррупции». По ее словам, в нем приняли участие около 40 тыс. предпринимателей из восьми федеральных округов страны.
«Неуклонно растет число предпринимателей, которые говорят о том, что они не сталкиваются с коррупцией в своей предпринимательской деятельности. В этом году таких уже 46%. Если учесть, что мы начинали с 22, то нужно понимать, что за эти годы, конечно, это достаточно серьезная динамика», — рассказала она.
Дыбова добавила, при этом число предпринимателей, которые постоянно или редко сталкиваются с коррупцией, по-прежнему достаточно высокое — около 12%.
В рамках мероприятия студенты юридических факультетов российских вузов приняли участие в диктанте на знание антикоррупционного законодательства и политики.