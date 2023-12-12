ТПП России провела всероссийскую акцию, приуроченную к Дню борьбы с коррупцией

«Неуклонно растет число предпринимателей, которые говорят о том, что они не сталкиваются с коррупцией в своей предпринимательской деятельности. В этом году таких уже 46%. Если учесть, что мы начинали с 22, то нужно понимать, что за эти годы, конечно, это достаточно серьезная динамика», — рассказала она.