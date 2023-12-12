Температурные изменения и оттепель: что ждет жителей Москвы в ближайшие дни

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Зима пришла в Московский регион. Люди только начали отдышаться после мощного снегопада в начале декабря, а уже готовиться к новому.
Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «METEO», рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о предстоящем снегопаде. Он уточнил, что это будет сильный снегопад, но не апокалиптический, как пишут в СМИ. Его вызовут южные циклоны, и ожидается выпадение осадков от 10 до 15 миллиметров. Подобное уже было в начале декабря.
Главные изменения в температуре ожидаются в конце недели, в воскресенье. В середине недели морозы ослабнут до 3-5 градусов, но к пятнице снова станут минус 8-9 градусов. Снег будет идти весь уикенд. В субботу мы окажемся в теплом секторе, а в воскресенье наступит первая оттепель в этом декабре.