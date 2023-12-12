Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Температурные изменения и оттепель: что ждет жителей Москвы в ближайшие дни

Температурные изменения и оттепель: что ждет жителей Москвы в ближайшие дни

12 декабря 2023, 10:57
Фото: 1MI
Метеоролог Шувалов заверил жителей Москвы и области, что апокалипсиса не будет, хотя они должны быть готовы к сильному снегопаду, который вызовет южные циклоны, а также отметил, что первая оттепель в этом декабре придет в воскресенье.

Зима пришла в Московский регион. Люди только начали отдышаться после мощного снегопада в начале декабря, а уже готовиться к новому.

Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «METEO», рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о предстоящем снегопаде. Он уточнил, что это будет сильный снегопад, но не апокалиптический, как пишут в СМИ. Его вызовут южные циклоны, и ожидается выпадение осадков от 10 до 15 миллиметров. Подобное уже было в начале декабря.

Главные изменения в температуре ожидаются в конце недели, в воскресенье. В середине недели морозы ослабнут до 3-5 градусов, но к пятнице снова станут минус 8-9 градусов. Снег будет идти весь уикенд. В субботу мы окажемся в теплом секторе, а в воскресенье наступит первая оттепель в этом декабре.

Подпишитесь
Причина найдена. Прокуратура рассказала, из-за чего Омск замерзает вторую неделю
Сегодня, 10:08
До -40 градусов. Аномальный холод задержится в Омской области еще на несколько дней
Сегодня, 09:57
Ждать следующей зимы. В Омске ищут компанию для ремонта трех ТЭЦ
Сегодня, 05:28
Ледяной ад дошел до Нефтяников. На омской ТЭЦ-3 в 30-градусный мороз сломался котел
Сегодня, 04:32
«Страшное время позади»: что думают омские политики о сериале «Слово пацана»
Сегодня, 04:00
Проверки продолжатся. Фальшивые медуслуги омичам приписывали в 11 поликлиниках
Сегодня, 10:30