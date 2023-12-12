Температурные изменения и оттепель: что ждет жителей Москвы в ближайшие дни

Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «METEO», рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о предстоящем снегопаде. Он уточнил, что это будет сильный снегопад, но не апокалиптический, как пишут в СМИ. Его вызовут южные циклоны, и ожидается выпадение осадков от 10 до 15 миллиметров. Подобное уже было в начале декабря.