«Страшное время позади»: что думают омские политики о сериале «Слово пацана»

Вне зависимости от того, что говорят о «Слове пацана» люди, которые его смотрят, критики и поклонники, важно понимать, что все разговоры о запрете остаются чисто теоретическими. Роскомнадзор запрещать шоу отказался, вполне резонно сославшись на возрастной маркер «18+», а популярность сериала, по-видимому, слишком велика, чтобы вопрос можно было закрыть одним волевым решением властей: так или иначе «Слово пацана» посмотрят все желающих. А их, судя по тому, что мы видим, миллионы.