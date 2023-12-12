«Страшное время позади»: что думают омские политики о сериале «Слово пацана»

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Главным событием текущего сезона для всех любителей сериалов, безусловно, стал проект Жоры Крыжовникова о казанских уличных группировках времен перестройки. Шоу «Слово пацана. Кровь на асфальте» бьет все рекорды по просмотрам, а сыгравшие в нем актеры стали едва ли не самыми узнаваемыми персонами Рунета. У этой славы появилась, как водится, темная сторона: многие критики требуют запретить сериал как слишком опасный для общества.
Представители разных ветвей и органов власти заявляют, что «Слово пацана» занимается романтизацией насилия и криминала, что оно создает плохие примеры для подражания и что подрастающее поколение необходимо срочно оградить от такого. Прямые призывы к запрету уже озвучивались публично и оформлялись в виде жалоб в соответствующие органы. Роскомнадзор на днях вынес решение об отсутствии причин для запрета — но тема остается актуальной.
Мы узнали, что думают о «Слове пацана» разные политические и общественные деятели, связанные с Омском. У каждого из них, как оказалось, свой уровень знакомства с сериалом и свое мнение о его значимости.
«Посмотрел и не осуждаю»: член Совета Федерации Иван Евстифеев
Сенатор счел необходимым высказаться о «Слове пацана» в своем телеграм-канале, без уточняющих вопросов со стороны: общественные обсуждения оказались слишком бурными, чтобы пройти мимо сериала.
— Специально нашел время и посмотрел его («Слово пацана» — Город55), — написал Евстифеев. — В основе сюжета — группировки, в которые сбивались подростки и жили по правилам улиц, где творился бандитизм и беспредел. Сложно спорить с тем, что это история нашей страны, какой бы она ни была. Нравится нам это или нет. Сейчас страшное время позади… И наша задача — сделать так, чтобы беспредел лихих девяностых никогда не повторился. И мы можем рассказать нашим детям о том времени, можем дать возможность сравнить, задуматься о том, как было, могло быть, но, к счастью, не стало. В этом и есть главная функция кино и телевидения: информировать и заставлять задуматься, дискутировать.
Сенатор уверен: видеть в сериале какую-то угрозу неправильно по определению.
— Самое главное, что нужно понимать, — констатирует Евстифеев, — проблемы подростков идут не от просмотра сериалов, а от недостаточного внимания со стороны взрослых и общества…
«Смотрела, не понравилось»: депутат Государственной думы Оксана Фадина
Бывшая омская градоначальница тоже пробовала ознакомиться с популярным сериалом. Но дело не пошло.
— Не знаю, очевидно на вкус, — объяснила Оксана Фадина своим подписчикам в Телеграме (орфография и пунктуация оставлены без изменений — Город55). — Я посмотрела и выключила. Не мой точно. Хотя радует что сейчас отечественный кинематограф действительно развивается и есть выбор. Я выбираю сериалы и фильмы с актерами которые мне нравятся и могу пересматривать неоднократно. Иногда даже если жанр ранее мне был не интересен, я смело в него захожу, чтобы через игру любимых актеров открыть то, где ранее мои стереотипы меня же блокировали.
Надо признать, что Фадина уделяет определенное внимание теме кино. Например, она опубликовала в своем телеграм-канале трейлер фильма «Свидетель» и предложила подписчикам посмотреть картину, а потом обсудить ее в чате. В том же посте она рассказывает о семейном походе в кинотеатр на сеанс «По щучьему велению» (и этот фильм-сказка, в отличие от «Слова пацана», доставила ей удовольствие).
— Что примечательно: и ребёнку, и мне, и бабушке понравилось, а это значит, что для семейного просмотра — отличный выбор, — констатирует Фадина.
«Не смотрел, но планирую»: депутат Государственной думы Андрей Алехин
Депутат-коммунист, по его словам, пока не собрал необходимые для анализа данные, но намерен это сделать.
— Чтобы мне составить свое мнение, надо посмотреть, — рассказал Алехин по телефону корреспонденту Города55. — А вот так, «Не читал, но осуждаю» — это, конечно, не есть хорошо. О сериале я слышал, в Государственной думе звучало предложение его запретить. Но вообще, насколько я знаю, есть разные мнения. Одни говорят о пропаганде криминала, другие — о том, что ничего такого нет. Вот Михалков высказался в защиту, а для меня его мнение весьма весомо…
Напомним: режиссер Никита Михалков заявил, что «Жора Крыжовников — очень талантливый режиссер, и это настоящее кино, которое волнует, поэтому все так всполошились». Он назвал «Слово пацана» «очень мощной картиной», показывающей, «что было и чего не должно быть».
Алехин намерен, по его словам, посмотреть сериал целиком, чтобы составить собственное мнение.
«Не смотрел и не буду»: депутат Законодательного собрания Омской области Антон Берендеев
Депутат регионального парламента из фракции ЛДПР знаком со «Словом пацана» только понаслышке — и углублять свои знания по этому вопросу не планирует.
— Вся романтизация бандитской культуры ни к чему хорошему не приведет, — констатировал Антон Берендеев в телефонном разговоре. — О «Слове пацана» я сужу по трейлерам, по полемике. Сериал мне неинтересен, да и некогда, так что смотреть его я не буду.
«Посмотрю, когда все выйдет»: член Общественной палаты РФ Владимир Лифантьев
Омский экоблогер, известный в определенных кругах как Орис Брут, с недавних пор заседающий в федеральной Общественной палате, посмотреть «Слово пацана» намерен и сейчас находится в ожидании.
— Я не смотрю сериалы, пока весь сезон не выйдет, — объяснил Лифантьев. –Просто не готов ждать неделю каждую серию. Я сяду в последний вечер и все посмотрю.
Даже не зная пока подробностей сюжета, Лифантьев уверен: связанные с сериалом опасения не оправданы.
— Мы же очень хорошо понимаем, — уточнил он, — что фильмы «Брат», «Брат 2», «Бумер», «Бригада» всегда были популярны из-за подсознательного запроса народа на справедливость здесь и сейчас (ну то есть «с пацаном неправильно поступили, он отомстил»). Я не вижу в этом ничего деструктивного просто потому, что поколение, выросшее на цензурированных фильмах 70-х — 80-х годов, стало этими самыми бандитами. А те, кто рос в 90-х на фильмах об американских откровенных подонках и на той же «Бригаде», сейчас вроде бы вполне воспитанные люди. Возможно, сторонний опыт эмоционирования на эту тему имеет больший терапевтический эффект, чем попытка все запретить. Поэтому я пока не понимаю историю с запретом…
Отметим, что зрителям вроде члена ОП РФ осталось ждать совсем недолго: 21 декабря выйдет последняя, 8-я, серия «Слова пацана». Некоторые защитники сериала уверяют, что финал шоу расставит все точки над и и покажет полное отсутствие «романтизации криминала». Это можно трактовать как намек на трагическую развязку, то есть как спойлер — весьма неприятную для многих зрителей вещь.
Вне зависимости от того, что говорят о «Слове пацана» люди, которые его смотрят, критики и поклонники, важно понимать, что все разговоры о запрете остаются чисто теоретическими. Роскомнадзор запрещать шоу отказался, вполне резонно сославшись на возрастной маркер «18+», а популярность сериала, по-видимому, слишком велика, чтобы вопрос можно было закрыть одним волевым решением властей: так или иначе «Слово пацана» посмотрят все желающих. А их, судя по тому, что мы видим, миллионы.