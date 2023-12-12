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Школьники Сахалина познакомились с работой нефтегазовой отрасли региона

12 декабря 2023, 09:34
В Сахалинской области реализуется профориентационный проект «Деловые субботы», ориентированный в первую очередь на подростков и молодёжь. На днях в рамках проекта прошла встреча «Больше, чем работа», на которой более сотни 10-11-классников познакомились с нефтегазовой отраслью региона.

Теперь ребята знают, какие профессии востребованы в этой сфере и где можно пройти обучение, чтобы в дальнейшем работать на предприятиях нефтегазовой отрасли.

Встреча проходила в областном центре народного творчества. Сотрудники ООО «Сахалинская энергия» подробно рассказали школьникам о специфике работе, о необходимых специалистах и деятельности предприятия. Затем ребята пообщались со студентами топовых вузов России соответствующей отрасли, победителями и участниками технического чемпионата «Кубок кейса» и посмотрели фильм «Подводная энергия Сахалина» от компании «Сахалинская энергия».

— Отмечу, что ребята были очень заинтересованы, задавали множество вопросов, — отметила ведущий специалист агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Евгения Воищева. — На 2024 год у нас также планируется обширная программа, чтобы школьники области имели полное представление о том, какие возможности для самореализации даёт Сахалин, получали образование и работали на ведущих предприятиях региона.

Завершилась встреча квизом — игрой, в которой 10-11-классники ответили на вопросы о том, что узнали в ходе мероприятия. Самым внимательным участника вручили призы от организаторов.

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