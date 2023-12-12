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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

иллюстрация

С тетрадью и бутылками. В Омске неизвестные устроили поджог на железнодорожных путях

12 декабря 2023, 06:44
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске неизвестные устроили поджог на железнодорожных путях

Правоохранительные органы занимаются поиском организаторов поджога.

Стало известно, что накануне вечером, 11 декабря, на территории Омска произошло чрезвычайное происшествие. Его зарегистрировали на станции Омск-Северный на пути для грузовых поездов.

Как пишет телеграм-канал SHOT, неизвестные подожгли железнодорожное оборудование на грузовой станции, через которую проходит груз омского нефтекомплекса, заводов «Омсельмаш», «Сибкомэлектро», «Сладонеж», «СибзаводАгро».

Диспетчер заметила сгоревший батарейный шкаф, рядом с которым были найдены две пластиковые бутылки и тетрадь с вырванными листами. На работе местных предприятий и движении поездов поджог никак не отразился. По факту случившегося ведется расследование.

Ранее Город55 писал о задержании 21-летнего парня в Омске. Его обвинили в умышленном поджоге релейного шкафа. Оперативники выяснили, что молодой человек стал агентом спецслужб Украины.

Молодой омич стал агентом спецслужб Украины и попытался устроить диверсию
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#Происшествия#Омск#Омская область#Поджог#Железная дорога#Новости#Алина Ясинская#Грузовой поезд
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