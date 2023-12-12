С тетрадью и бутылками. В Омске неизвестные устроили поджог на железнодорожных путях

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Стало известно, что накануне вечером, 11 декабря, на территории Омска произошло чрезвычайное происшествие. Его зарегистрировали на станции Омск-Северный на пути для грузовых поездов.
Как пишет телеграм-канал SHOT, неизвестные подожгли железнодорожное оборудование на грузовой станции, через которую проходит груз омского нефтекомплекса, заводов «Омсельмаш», «Сибкомэлектро», «Сладонеж», «СибзаводАгро».
Диспетчер заметила сгоревший батарейный шкаф, рядом с которым были найдены две пластиковые бутылки и тетрадь с вырванными листами. На работе местных предприятий и движении поездов поджог никак не отразился. По факту случившегося ведется расследование.
Ранее Город55 писал о задержании 21-летнего парня в Омске. Его обвинили в умышленном поджоге релейного шкафа. Оперативники выяснили, что молодой человек стал агентом спецслужб Украины.