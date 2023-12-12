Россиянин прибыл в США без документов: загадочная история экономиста из Копенгагена

Российский экономист, Сергей Очигава, стал объектом внимания властей Соединённых Штатов после того, как он прибыл в аэропорт Лос-Анджелеса из Копенгагена, не обладая паспортом, визой и даже авиабилетом.