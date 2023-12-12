Россиянин прибыл в США без документов: загадочная история экономиста из Копенгагена

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
По сообщению РИА Новости, Очигаву задержали на пункте паспортного контроля, так как его имя не оказалось в списках пассажиров.
На допросе он не смог внятно объяснить, каким образом попал на борт самолёта компании SAS и как прошёл контроль в аэропорту Копенгагена, пишет RT.
Документы утверждают, что Очигава — кандидат наук в области экономики и маркетинга, ранее работавший в России. Сам он заявил, что не помнит деталей и чувствует себя в недоумении.
Этот инцидент приобрёл широкую известность, вызвав интерес как со стороны американских властей, так и со стороны общественности.