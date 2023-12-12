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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Россиянин прибыл в США без документов: загадочная история экономиста из Копенгагена

12 декабря 2023, 12:08
Российский экономист, Сергей Очигава, стал объектом внимания властей Соединённых Штатов после того, как он прибыл в аэропорт Лос-Анджелеса из Копенгагена, не обладая паспортом, визой и даже авиабилетом.

По сообщению РИА Новости, Очигаву задержали на пункте паспортного контроля, так как его имя не оказалось в списках пассажиров.

На допросе он не смог внятно объяснить, каким образом попал на борт самолёта компании SAS и как прошёл контроль в аэропорту Копенгагена, пишет RT.

Документы утверждают, что Очигава — кандидат наук в области экономики и маркетинга, ранее работавший в России. Сам он заявил, что не помнит деталей и чувствует себя в недоумении.

Этот инцидент приобрёл широкую известность, вызвав интерес как со стороны американских властей, так и со стороны общественности.

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