Путин: Экологическая ситуация в Норильске движется в правильном направлении

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Во время дистанционной встречи глава государства поинтересовался у жительницы Норильска, какова экологическая ситуация в городе. Она ответила, что все хорошо, пишет tass.ru.
Путин на это ответил, что компании стали больше вкладывать средств в оборудование по очистке воздуха, и общие показатели действительно улучшились. Президент подчеркнул, что в целом в городе все идет в нужном направлении, хотя много чего еще необходимо сделать.
Стоит отметить, что для улучшения экологической ситуации в Красноярском крае «Норникель» принял решение действовать сразу по нескольким эконаправлениям. В 2016 году в регионе закрыли никелевый завод, чтобы сократить выброс вредных веществ в атмосферу. При этом выпуск продукции был сохранен благодаря тому, что производство перенесли на другие площадки, находящиеся за пределами города. В результате в самом Норильске уровень загрязнения воздуха снизился на 30 процентов.
Также в Красноярском крае начали применять новый метод очистки воздуха, когда улавливают диоксид серы и перерабатывают его в серную кислоту. Вещество, которое получается в результате этого технологического процесса, нейтрализуют с помощью известняка. Конечным продуктом является гипс — нейтральное и экологически безопасное вещество. Уточним, что проект называется «Серная программа», и он входит в федеральный экопроект «Чистый воздух».
Осенью 2023 года «Серную программу» запустили на Надеждинском металлургическом заводе, который находится в Норильске. Такое решение позволит сократить количество вредных выбросов в атмосферу уже в этом году на 20 процентов, а в следующем — на 45 процентов.
Глава ГМК «Норникель» Владимир Потанин обратил внимание на то, что даже в условиях действующих антироссийских санкций экологический проект в регионе не свернули.