Путин: Экологическая ситуация в Норильске движется в правильном направлении

Стоит отметить, что для улучшения экологической ситуации в Красноярском крае «Норникель» принял решение действовать сразу по нескольким эконаправлениям. В 2016 году в регионе закрыли никелевый завод, чтобы сократить выброс вредных веществ в атмосферу. При этом выпуск продукции был сохранен благодаря тому, что производство перенесли на другие площадки, находящиеся за пределами города. В результате в самом Норильске уровень загрязнения воздуха снизился на 30 процентов.