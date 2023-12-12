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Путин: Экологическая ситуация в Норильске движется в правильном направлении

Путин: Экологическая ситуация в Норильске движется в правильном направлении

12 декабря 2023, 13:44
Фото: piqsels.com
Норильские предприятия стали вкладывать больше средств в оборудование для очистки воздуха. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с получателями арктической ипотеки.

Во время дистанционной встречи глава государства поинтересовался у жительницы Норильска, какова экологическая ситуация в городе. Она ответила, что все хорошо, пишет tass.ru.

Путин на это ответил, что компании стали больше вкладывать средств в оборудование по очистке воздуха, и общие показатели действительно улучшились. Президент подчеркнул, что в целом в городе все идет в нужном направлении, хотя много чего еще необходимо сделать.

Стоит отметить, что для улучшения экологической ситуации в Красноярском крае «Норникель» принял решение действовать сразу по нескольким эконаправлениям. В 2016 году в регионе закрыли никелевый завод, чтобы сократить выброс вредных веществ в атмосферу. При этом выпуск продукции был сохранен благодаря тому, что производство перенесли на другие площадки, находящиеся за пределами города. В результате в самом Норильске уровень загрязнения воздуха снизился на 30 процентов.

Также в Красноярском крае начали применять новый метод очистки воздуха, когда улавливают диоксид серы и перерабатывают его в серную кислоту. Вещество, которое получается в результате этого технологического процесса, нейтрализуют с помощью известняка. Конечным продуктом является гипс — нейтральное и экологически безопасное вещество. Уточним, что проект называется «Серная программа», и он входит в федеральный экопроект «Чистый воздух».

Осенью 2023 года «Серную программу» запустили на Надеждинском металлургическом заводе, который находится в Норильске. Такое решение позволит сократить количество вредных выбросов в атмосферу уже в этом году на 20 процентов, а в следующем — на 45 процентов.

Глава ГМК «Норникель» Владимир Потанин обратил внимание на то, что даже в условиях действующих антироссийских санкций экологический проект в регионе не свернули.

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