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Школу в Горьковском готовят к сдаче

Прокурор Омской области: «Я просил расторгнуть контракт на школу в Горьковском»

12 декабря 2023, 14:41
Фото: 1MI
Школу в Горьковском готовят к сдаче

Прокурор Омской области заявил, что хотел остановить стройку школы в Горьковском

Алексей Афанасьев обращался с официальным письмом к губернатору региона, но оказался не прав.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев рассказал, что чуть было не допустил ошибку на строительстве школы в рабочем поселке Горьковское.

«По стойкам школ и детских садов по нацпроектам ситуация двоякая. Государство говорит: „Вот тебе деньги, построй нам школу“. Приходит подрядчик и не строит, а либо ворует, либо возводит так, что потом гнать его надо поганой метлой. К сожалению, ситуация выглядит так. Однако и тут не все так просто и легко. Например, школа в Горьковском. В начале этого года я был на ней, наверное, раза два или три. Вообще прокуроры районов и городов, где вот такие стройки по нацпроектам, не менее одного раза в неделю должны бывать на этих объектах и контролировать, как строится и на что тратятся деньги», — пояснил Алексей Афанасьев.

После этих визитов в Горьковское, где школу и физкультурно-спортивный комплекс возводит компания Заслуженного строителя России Рафика Сафаряна — ООО «СПК „Сибцентрострой“, прокурор области обратился к на тот момент губернатору Александру Буркову.

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«Я обращался к губернатору с письмом, чтобы по этой школе расторгли контракт и остановили стройку. Оказалось, что я ошибся. Сейчас готовность этого объекта почти 100%. Если бы в тот момент губернатор сказал бы, что расторгаем контракт, сейчас бы такой готовности не было», — признался Афанасьев.

Тем не менее, по этому образовательному учреждению было множество нарушений, да и все сроки строительства уже давно нарушены.

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«По этой стройке была масса проблем, например, стена или перегородка возведена мимо фундамента. Есть доследственная проверка по этому поводу, застройщик привлечен к административной ответственности. Однако мы уже точно знаем, что эту школу он сдаст», — уверен глава надзорного ведомства.

Однако такая вера в подрядчиков не всегда заканчивается столь благополучно. Тому пример — строительство школы в Исилькуле, где после прокурорской проверки вскрылось хищение более 58 млн рублей.

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