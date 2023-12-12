Прокурор Омской области: «Я просил расторгнуть контракт на школу в Горьковском»

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Прокурор Омской области Алексей Афанасьев рассказал, что чуть было не допустил ошибку на строительстве школы в рабочем поселке Горьковское.
«По стойкам школ и детских садов по нацпроектам ситуация двоякая. Государство говорит: „Вот тебе деньги, построй нам школу“. Приходит подрядчик и не строит, а либо ворует, либо возводит так, что потом гнать его надо поганой метлой. К сожалению, ситуация выглядит так. Однако и тут не все так просто и легко. Например, школа в Горьковском. В начале этого года я был на ней, наверное, раза два или три. Вообще прокуроры районов и городов, где вот такие стройки по нацпроектам, не менее одного раза в неделю должны бывать на этих объектах и контролировать, как строится и на что тратятся деньги», — пояснил Алексей Афанасьев.
После этих визитов в Горьковское, где школу и физкультурно-спортивный комплекс возводит компания Заслуженного строителя России Рафика Сафаряна — ООО «СПК „Сибцентрострой“, прокурор области обратился к на тот момент губернатору Александру Буркову.
«Я обращался к губернатору с письмом, чтобы по этой школе расторгли контракт и остановили стройку. Оказалось, что я ошибся. Сейчас готовность этого объекта почти 100%. Если бы в тот момент губернатор сказал бы, что расторгаем контракт, сейчас бы такой готовности не было», — признался Афанасьев.
Тем не менее, по этому образовательному учреждению было множество нарушений, да и все сроки строительства уже давно нарушены.
«По этой стройке была масса проблем, например, стена или перегородка возведена мимо фундамента. Есть доследственная проверка по этому поводу, застройщик привлечен к административной ответственности. Однако мы уже точно знаем, что эту школу он сдаст», — уверен глава надзорного ведомства.
Однако такая вера в подрядчиков не всегда заканчивается столь благополучно. Тому пример — строительство школы в Исилькуле, где после прокурорской проверки вскрылось хищение более 58 млн рублей.