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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Уголовное дело по школе возбуждено после проверки областной прокуратуры

Прокурор Омской области раскрыл схему кражи денег на строительстве школы в Исилькуле

12 декабря 2023, 14:05
Фото: Город55
Уголовное дело по школе возбуждено после проверки областной прокуратуры

Прокурор Омской области объяснил, как на школе в Исилькуле воровали деньги

По словам Алексея Афанасьева, уже сейчас речь идет не о 58 млн рублей, а о намного большей сумме.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев ответил на вопрос корреспондента Города55 о проблемах и хищениях при строительстве школы в Исилькуле, где, по версии следствия, подрядчики — ООО «ИТЦ „АСУкомлектсервис“ и ООО „СМУ № 444“ — похитили более 58 млн рублей.

«Проблемная стройка, а главное: эта школа очень нужна городу, где дети учатся в две смены. Я был там несколько раз, возникали вопросы о расторжении контракта, но на совещаниях с представителями власти, регионального министерства строительства, мне рассказывали что, мол, у нас сегодня заходит новый инженер, завтра 20 каких-то работников, послезавтра 10 механизмов и все в таком духе. В какой-то момент создавалась видимость, что все это, действительно, делается. Деньги тратились на то, что нужно, и движение шло», — пояснил Алексей Афанасьев.

Однако в начале осени текущего года ситуация кардинально поменялась, и некоторые работы на объекте попросту встали.

«Осенью мы обратили внимание, что аванс выплачен, а некоторые работы просто не выполняются. Начали проверять и выяснили, что подрядчик [ИТЦ „АСУкомплектсервис“] заключил договоры с субподрядчиками [один из них — это „СМУ № 444] о выполнении каких-то работ или покупке стройматериалов на суммы ниже 5 млн рублей, что уходило от казначейского контроля“, — раскрыл схему прокурор области.
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Сейчас, по заверениям Афанасьева, с казначейством уже есть договоренность, что по некоторым значимым объектам будут контролироваться и контракты ниже 5 млн рублей.

«По этой схеме и получилось, что, как мы полагали, подрядчики украли 58 млн рублей, но сумма, на самом деле, куда больше. Вообще с этими задержанными [Денисом Кильдебековым и Русланом Суязовым] я дважды встречался на совещаниях, они сидели, говорили, что будем делать так и так, были там и специалисты, которые все подтверждали, дескать, проблемы есть, но все они делают. Потом вот эта ситуация всплыла», — сетует глава надзорного ведомства.

Теперь прокуратура следит за ходом расследования уголовного дела и будет добиваться полного возмещения ущерба.

«Обязательно добьемся справедливого наказания и полного возмещения ущерба. Вопросы того, каким образом этот подрядчик попал на эту стройку. Будут подробнейшим образом исследованы в рамках уголовного дела и им будет дана правовая оценка. Ведь там не только мошенничество со стороны подрядчиков, но и вина заказчиком, — минстроя, „Омскоблстройзаказчика“», — заверили Алексей Афанасьев.

Напомним, как ранее сообщал Город55, договор на стройку с ИТЦ «АСУкомплектсервис» и Кильдебековым заключался на особых условиях и сам документ не выкладывали в открытый доступ на сайте Госзакупок. По этим же условиям эта компания получила аванс почти в 69%.

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Добавим, что помимо школы в Исилькуле Кильдебеков и компания запороли еще одну значимую стройку, — образовательное учреждение в поселке Малая Бича Усть-Ишимского района.

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