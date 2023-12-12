Прокурор Омской области раскрыл схему кражи денег на строительстве школы в Исилькуле

Напомним, как ранее сообщал Город55, договор на стройку с ИТЦ «АСУкомплектсервис» и Кильдебековым заключался на особых условиях и сам документ не выкладывали в открытый доступ на сайте Госзакупок. По этим же условиям эта компания получила аванс почти в 69%.