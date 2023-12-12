Продюсер Иосиф Пригожин сообщает о положительной динамике после госпитализации

В разговоре с RT, Пригожин отметил, что его состояние весьма улучшилось, и подчеркнул важность своевременного обращения к врачу. Он подчеркнул, что не стоит пренебрегать визитом в медучреждение, ведь занятия самолечением в домашних условиях всегда сопряжено с рисками.