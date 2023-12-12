Продюсер Иосиф Пригожин сообщает о положительной динамике после госпитализации

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В разговоре с RT, Пригожин отметил, что его состояние весьма улучшилось, и подчеркнул важность своевременного обращения к врачу. Он подчеркнул, что не стоит пренебрегать визитом в медучреждение, ведь занятия самолечением в домашних условиях всегда сопряжено с рисками.
Ранее, 10 декабря, Пригожин сообщил RT о своей госпитализации, при этом уточнив, что врачи поставили ему диагноз пневмонии и гриппа типа А.