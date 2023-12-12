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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:25

Продюсер Иосиф Пригожин сообщает о положительной динамике после госпитализации

12 декабря 2023, 11:23
Продюсер Иосиф Пригожин поделился с RT положительными новостями о своем состоянии здоровья после госпитализации.

В разговоре с RT, Пригожин отметил, что его состояние весьма улучшилось, и подчеркнул важность своевременного обращения к врачу. Он подчеркнул, что не стоит пренебрегать визитом в медучреждение, ведь занятия самолечением в домашних условиях всегда сопряжено с рисками.

Ранее, 10 декабря, Пригожин сообщил RT о своей госпитализации, при этом уточнив, что врачи поставили ему диагноз пневмонии и гриппа типа А.

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