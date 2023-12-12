План теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год утвержден Минэнерго РФ

Как пояснил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, при создании документа использовались исходные данные, полученные в ходе детального обследования источников теплоснабжения, котельных, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии. По его словам, согласование проекта проходило с учетом мнения и рекомендаций экспертов РЭА Минэнерго, Минстроя, ФАС и других профильных ведомств, передает rostovgazeta.ru.