План теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год утвержден Минэнерго РФ

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Как пояснил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, при создании документа использовались исходные данные, полученные в ходе детального обследования источников теплоснабжения, котельных, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии. По его словам, согласование проекта проходило с учетом мнения и рекомендаций экспертов РЭА Минэнерго, Минстроя, ФАС и других профильных ведомств, передает rostovgazeta.ru.
В схеме приведено обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения города с учетом его перспектив развития.
Отмечается, что схема утверждена в полном объеме, то есть у теплоснабжающих организаций достаточно ресурсов для обеспечения качественного и бесперебойного прохождения отопительного сезона.