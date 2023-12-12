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План теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год утвержден Минэнерго РФ

План теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2024 год утвержден Минэнерго РФ

12 декабря 2023, 12:34
Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
Министерство энергетики РФ утвердило схему теплоснабжения для Ростова-на-Дону на следующий год. В ходе ее разработки сотрудники администрации провели работу со всеми теплоснабжающими организациями города, сообщили в администрации Ростова.

Как пояснил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, при создании документа использовались исходные данные, полученные в ходе детального обследования источников теплоснабжения, котельных, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии. По его словам, согласование проекта проходило с учетом мнения и рекомендаций экспертов РЭА Минэнерго, Минстроя, ФАС и других профильных ведомств, передает rostovgazeta.ru.

В схеме приведено обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения города с учетом его перспектив развития.

Отмечается, что схема утверждена в полном объеме, то есть у теплоснабжающих организаций достаточно ресурсов для обеспечения качественного и бесперебойного прохождения отопительного сезона.

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