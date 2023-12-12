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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:20

иллюстрация

Пик мороза. Прошлая ночь в Омской области оказалась самой холодной с начала этой зимы

12 декабря 2023, 07:17
Фото: Город55
иллюстрация

Прошлая ночь в Омской области оказалась самой холодной с начала этой зимы

Морозы начнут постепенно ослабевать в конце текущей недели.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о том, что с начала зимы 2023 года прошлая ночь стала самой холодной. Минимальная температура воздуха составила -43 градуса. Сибирские морозы хорошо ощутили на себе жители Тевриза, где термометр показывал соответствующее значение две ночи подряд, 10 и 11 декабря.

Арктический антициклон не отступал и в Саргатском, Называевском районах, где ночью держалось -42 градуса. В Омске было -39 в это же время. Среднесуточная температура с 6 по 12 декабря, по наблюдениям синоптиков, оказывается ниже на 15-25 градусов. Из-за аномальных холодов на территории региона объявлено штормовое предупреждение.

К слову, одной из самых холодных ночей декабря за всю историю климатических наблюдений в Омской области стала ночь 11 декабря 1929 года. Тогда метеорологи фиксировали -44,1 градус.

По прогнозам синоптиков, мороз будет держаться в регионе до конца рабочей недели. Сегодня днем, 12 декабря, температура воздуха составит -28… -33 градуса. Ветер задует со скоростью 4-9 м/с. Осадков не ожидается, но на дорогах возможна гололедица.

По 14 число включительно температура воздуха будет оставаться ниже климатической нормы, уточнили в Обь-Иртышском УГМС. При этом в Омске еще не решили проблему с отоплением в домах. Так, аварийное отключение произошло в городке Нефтяников. Дело в том, что вечером 11 декабря на ТЭЦ-3 сломался один из котлов.

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