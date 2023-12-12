Пик мороза. Прошлая ночь в Омской области оказалась самой холодной с начала этой зимы

По 14 число включительно температура воздуха будет оставаться ниже климатической нормы, уточнили в Обь-Иртышском УГМС. При этом в Омске еще не решили проблему с отоплением в домах. Так, аварийное отключение произошло в городке Нефтяников. Дело в том, что вечером 11 декабря на ТЭЦ-3 сломался один из котлов.