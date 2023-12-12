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Первая степень опасности. В Омске объявили режим «черного неба»

12 декабря 2023, 02:23
Фото: 1MI
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В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности

Он будет действовать до 11 часов утра. В дальнейшем режим неблагоприятных метеоусловий могут продлить.

В Омской области ввели режим «черного неба» первой степени опасности. Он будет действовать до 11 утра 12 декабря.

«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Согласно данным сервиса по контролю за качеством воздуха IQAir, концентрация примесей в Омске составляет 3,4 мг/м3, что соответствует рекомендуемому ВОЗ среднегодовому значению.

Ранее синоптики назвали дату потепления после аномальных холодов в Омской области. Ближе к концу этой недели температура поднимется до отметки, которая будет более менее комфортна местным жителям.

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#Общество#Евгений Игишев
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