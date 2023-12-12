Первая степень опасности. В Омске объявили режим «черного неба»

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
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Updated Сегодня, 02:25
В Омской области ввели режим «черного неба» первой степени опасности. Он будет действовать до 11 утра 12 декабря.
«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Согласно данным сервиса по контролю за качеством воздуха IQAir, концентрация примесей в Омске составляет 3,4 мг/м3, что соответствует рекомендуемому ВОЗ среднегодовому значению.
Ранее синоптики назвали дату потепления после аномальных холодов в Омской области. Ближе к концу этой недели температура поднимется до отметки, которая будет более менее комфортна местным жителям.