Онколог назвал неочевидные признаки опухоли головного мозга

Черемушкин подчеркнул, что при этом головные боли должны быть частыми, усиливающимися или возникающими во время стресса или физического напряжения. Человек может испытывать проблемы с концентрацией внимания, памятью. В целом при минимальных нагрузках он будет чаще уставать или изматываться. Кроме этого, тревожными признаками развития онкологии могут стать внезапные проблемы со зрением.