Онколог назвал неочевидные признаки опухоли головного мозга

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Как пишет NEWS.ru, врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин отметил, что злокачественные опухоли головного мозга не во всех случаях проявляются на начальных стадиях развития заболевания ярко выраженными симптомами. По словам эксперта, головные боли и проблемы со зрением являются не очевидными признаками рака.
Черемушкин подчеркнул, что при этом головные боли должны быть частыми, усиливающимися или возникающими во время стресса или физического напряжения. Человек может испытывать проблемы с концентрацией внимания, памятью. В целом при минимальных нагрузках он будет чаще уставать или изматываться. Кроме этого, тревожными признаками развития онкологии могут стать внезапные проблемы со зрением.