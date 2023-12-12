Омская прокуратура выехала на ТЭЦ-3, где вчера сломался котел

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Прокурор Советского округа Омска Сергей Картавцев выехал на ТЭЦ-3, где минувшим вечером, 11 декабря, сломался котел, сообщили в пресс-слжбе региональной прокуратуры.
В настоящее время энергетики ремонтируют котел. На предприятии вместе с прокуратурой выездное совещание провели мэр Омска Сергей Шелест, министр энергетики региона Владимир Шнипко и руководители ТГК-11.
«По поручению прокурора Омской области Алексея Афанасьева по факту случившегося организована проверка соблюдения законодательства в деятельности ресурсоснабжающей организации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, что на снижение отопления пожаловались жители Нефтяников сегодня утром. В ТГК-11 сообщили, что ночью энергетики запустили 4 дополнительных бойлера, а часть домов микрорайона «Континентальный» на Левом берегу перевели на Кировскую районную котельную.