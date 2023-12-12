Омская прокуратура выехала на ТЭЦ-3, где вчера сломался котел

Напомним, что на снижение отопления пожаловались жители Нефтяников сегодня утром. В ТГК-11 сообщили, что ночью энергетики запустили 4 дополнительных бойлера, а часть домов микрорайона «Континентальный» на Левом берегу перевели на Кировскую районную котельную.