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Омская прокуратура выехала на ТЭЦ-3, где вчера сломался котел

Омская прокуратура выехала на ТЭЦ-3, где вчера сломался котел

12 декабря 2023, 06:28
Из-за аварии в домах в Нефтяниках и на Левом берегу снизили подачу отопления.

Прокурор Советского округа Омска Сергей Картавцев выехал на ТЭЦ-3, где минувшим вечером, 11 декабря, сломался котел, сообщили в пресс-слжбе региональной прокуратуры.

В настоящее время энергетики ремонтируют котел. На предприятии вместе с прокуратурой выездное совещание провели мэр Омска Сергей Шелест, министр энергетики региона Владимир Шнипко и руководители ТГК-11.

«По поручению прокурора Омской области Алексея Афанасьева по факту случившегося организована проверка соблюдения законодательства в деятельности ресурсоснабжающей организации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что на снижение отопления пожаловались жители Нефтяников сегодня утром. В ТГК-11 сообщили, что ночью энергетики запустили 4 дополнительных бойлера, а часть домов микрорайона «Континентальный» на Левом берегу перевели на Кировскую районную котельную.

Ледяной ад дошел до Нефтяников. На омской ТЭЦ-3 в 30-градусный мороз сломался котел
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#Омск#Омская область#Прокурор#Евгений Игишев#Ремонтные работы#Энергетика#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
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Ледяной ад дошел до Нефтяников. На омской ТЭЦ-3 в 30-градусный мороз сломался котел
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