«Не хотелось бы повторения всем известной ситуации»: мэр Омска об аварии на ТЭЦ-3

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что ремонт котла на ТЭЦ-3 планируют завершить к концу дня. Оборудование вышло из строя накануне вечером.
«Дома, запитанные от ТЭЦ-5, продолжают прогреваться, количество жалоб снижается, однако, теперь наше внимание обращено на ТЭЦ-3, где накануне вышел из строя один из котлов. Выслушали планы руководства ТЭЦ–3 по ремонту агрегата. Несмотря на то, что сейчас параметры снижены незначительно, не хотелось бы повторения всем известной ситуации», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.
Жалобы на холод в квартирах от жителей городка Нефтяников начали поступать сегодня утром. Ранее в ТГК-11 сообщили, что энергетики запустили дополнительные бойлеры, а часть домов запитали от другой котельной.
Напомним, что больше недели назад с неисправностью котлов столкнулась и ТЭЦ-5. Жители Центрального округа на несколько дней остались с холодными батареями в 30-градусный мороз.