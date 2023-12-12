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Published Сегодня, 07:29

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В городе ежедневно проходят совещания по вопросу теплоснабжения

«Не хотелось бы повторения всем известной ситуации»: мэр Омска об аварии на ТЭЦ-3

12 декабря 2023, 07:29
В городе ежедневно проходят совещания по вопросу теплоснабжения

Мэр Омска рассказал, когда починят котел на ТЭЦ-3

Котел вышел из строя вечером 11 декабря, в Нефтяниках и на Левобережье снизили параметры отопления.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что ремонт котла на ТЭЦ-3 планируют завершить к концу дня. Оборудование вышло из строя накануне вечером.

«Дома, запитанные от ТЭЦ-5, продолжают прогреваться, количество жалоб снижается, однако, теперь наше внимание обращено на ТЭЦ-3, где накануне вышел из строя один из котлов. Выслушали планы руководства ТЭЦ–3 по ремонту агрегата. Несмотря на то, что сейчас параметры снижены незначительно, не хотелось бы повторения всем известной ситуации», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

Жалобы на холод в квартирах от жителей городка Нефтяников начали поступать сегодня утром. Ранее в ТГК-11 сообщили, что энергетики запустили дополнительные бойлеры, а часть домов запитали от другой котельной.

Напомним, что больше недели назад с неисправностью котлов столкнулась и ТЭЦ-5. Жители Центрального округа на несколько дней остались с холодными батареями в 30-градусный мороз.

Ледяной ад дошел до Нефтяников. На омской ТЭЦ-3 в 30-градусный мороз сломался котел
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Ледяной ад дошел до Нефтяников. На омской ТЭЦ-3 в 30-градусный мороз сломался котел
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