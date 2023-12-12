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Published Сегодня, 09:57

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На обеспечение охраны всех школ России понадобится еще 600 млрд рублей ежегодно

На обеспечение охраны всех школ России понадобится еще 600 млрд рублей ежегодно

12 декабря 2023, 09:57
Фото: Midjourney
Согласно информации, предоставленной советником директора Росгвардии Игорем Пышкиным, для обеспечения безопасности всех учебных заведений в России потребуется привлечение около 700 тысяч новых работников и 600 миллиардов рублей ежегодно.

По словам Пышкина, этот вопрос уже рассматривался два года назад, и чтобы осуществить необходимые меры, требуется указанное количество сотрудников и финансовые затраты. Однако, из-за значительной нагрузки на бюджет страны, это будет сложно реализовать в ближайшее время, пишет ФедералПресс.

В настоящий момент, для обеспечения безопасности в школах имеются определенные меры, такие как рамка безопасности, тревожная кнопка и сотрудники частных охранных предприятий (ЧОП).

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