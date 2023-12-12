На обеспечение охраны всех школ России понадобится еще 600 млрд рублей ежегодно

По словам Пышкина, этот вопрос уже рассматривался два года назад, и чтобы осуществить необходимые меры, требуется указанное количество сотрудников и финансовые затраты. Однако, из-за значительной нагрузки на бюджет страны, это будет сложно реализовать в ближайшее время, пишет ФедералПресс.